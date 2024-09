Lídr ze čtvrté brázdy. Je na správném místě, smeká Vůjtek před Kalusem

Kdyby vám položili otázku, kdože bude vést po prvním extraligovém týdnu produktivitu, jmény jako Roman Červenka, Ondřej Kaše či Lukáš Sedlák byste neurazili. Nebo by vás napadli Filip Chlapík, Tomáš Hyka či Tomáš Filippi? Mohlo by být, ale vedle. Nejvíce statistických zápisů (2+4) má vítkovický Marek Kalus. Třemi body pomohl vyloupit Liberec, další dva přidal při demolici Olomouce a jednou asistencí přispěl k výhře nad Třincem. „Vždy bývá na správném místě. Umí zakončit, umí se porvat o puk a najít si ho před brankou,“ vyjmenovává pro deník Sport a web iSport.cz uznávaný trenér Vladimír Vůjtek starší.

Marek Kalus na ledě vypadá jako hladový tygr. Necukne, příkladně bojuje a nebojí se jít do míst, kde to zpravidla bolí. Když na to přijde, pěstmi se zastane spoluhráčů. V kůži extraligového manažera byste takového chlápka brali všemi deseti.

Můžete pro něj najít jakékoliv místo v sestavě a on si odehraje své. Průměrně tráví na ledě třináct a půl minuty, trenér David Bruk jej využívá ve čtvrté brázdě. „Nejsem z toho zklamaný, ale samozřejmě každý hráč chce hrát trošku nahoře. Beru to tak, jak to je. Každý zápas se budu snažit odvádět svou práci. Zatím naše lajna šlape, takže pro mě je to v pohodě,“ říká Kalus.

Jak to vidí Vůjtek svým trenérským okem? „Nerad dělím hráče na první, druhou, třetí a čtvrtou formaci. Když jsem trénoval, moc se to nerozlišovalo. Kdo byl lepší, ten hrál. Kalus je sice ve čtvrté lajně, ale zároveň nastupuje do všech přesilovek, takže ice time má a využívá toho.“

Vítkovický bojovník kroutí v české nejvyšší soutěži teprve pátou sezonu, přestože v létě oslavil už jednatřicáté narozeniny. Místo na výsluní si poctivě vybojoval štacemi v Trenčíně, Krakowě nebo Havířově. První bodovou explozi zaznamenal ve Znojmě pod vedením Miroslava Fryčera.

Velká role v kádru

Do mateřského klubu se vrátil až v covidové sezoně 2020/21. Momentálně je po Lukáši Kovářovi druhým nejdéle sloužícím vítkovickým hráčem, i proto je spolu s Patrikem Zdráhalem při domácích zápasech zastupujícím kapitánem. Venku mají tyto role obránci Yohann Auvitu a Jan Košťálek.

„Mít áčko na dresu je čest, vážím si toho,“ hlásí Kalus, jemuž svědčí spolupráce s Vojtěchem Lednickým a znovuzrozeným Valentinem Claireauxem. Francouzský útočník se v kontextu minulé sezony zvedl ve všech herních aspektech.

„Překvapuje mě, byl jsem vůči němu hodně kritický. Začal velice dobře, ale za měsíc nebo za dva to může být jinak. Moc bych mu přál, aby se mu dařilo, protože tím pádem by se dařilo i Vítkovicím,“ pokyvuje Vůjtek.

Bývalému trenérovi, který vedl slovenskou i českou reprezentaci a dvakrát slavil titul s ruskou Jaroslavlí, se vítkovická hra zatím zamlouvá. Po čtyřech kolech ale není radno nic přeceňovat.

„Byla to pro mě taková neznámá, protože Vítkovice vyměnily hodně hráčů. Nevěděl jsem, jak si to sedne, jak budou zpočátku hrát. Měly tři zápasy doma, jenom jeden venku. Získaly devět bodů, takže v podstatě je to padesát na padesát. Herně mě kromě prvního zápasu mile překvapily, ale výsledky po čtyřech kolech nikdy nejsou směrodatné,“ míní trenérská legenda.

„Dobrou zprávou je, že loňské výkony potvrzuje brankář Klimeš, který je vynikající. Má vysoký standard. Obrana hraje spolehlivě, útok se rozjíždí,“ doplňuje Vůjtek.

„Klimsonovi musíme poděkovat, protože nás podržel v každém zápase,“ souhlasí Kalus. „I když to třeba s Olomoucí skončilo 7:1, oni mohli ve druhé třetině vyrovnat. Snad se ho bude forma stále držet,“ dodává útočník.

HC VÍTKOVICE RIDERA

