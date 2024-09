Kritický Lev o Plzni: Na tohle budeme těžko vyhrávat. Kde je kámen úrazu?

Výhry se v nové sezoně ještě nedočkal. Po uplynutí trestu z jarního play off nastoupil Jakub Lev v extralize teprve podruhé. Napřed Plzeň padla v Mladé Boleslavi po prodloužení, v úterý následoval klepec od Sparty 0:5. Od druhé třetiny hra připomínala dovádění kočky s myší. Poměr střel 13:33 byl taky výmluvný. „Na tohle budeme těžko vyhrávat,“ řekl 33letý útočník Škodovky.

Indiáni nejprve urvali výhru ve Vítkovicích a ve druhém utkání venku bodovali. Doma zatím pokaždé vyšli naprázdno. Bylo to dáno i kvalitou protějšků. Litvínov od začátku šlape a uvelebil se na extraligovém výsluní. Klopýtající Sparta se potřebovala postavit na nohy a taky se jí to povedlo.

„Kdo se podívá na výsledky, zjistí, že každý může porazit každého. Nepodali jsme doma v obou zápasech dobré výkony, byť Litvínov a Sparta jsou silní soupeři. Ale nezáleží, kdo přijede. Nervozitu nebo trému bych za tím nehledal. Emoce jsou taky potřeba, ani těch jsme moc nepředvedli. Nebyl to povedený zápas. Věřím, že když se všichni do jednoho zlepšíme, můžeme pak uspět. Musíme si za tím víc jít,“ přemítal Jakub Lev.

Velký problém je střelba. V neděli jich Indiáni vyslali na branku Mladé Boleslavi za 64 minut patnáct. Proti Spartě o dvě míň. Ve čtyřech duelech dali pouhých pět gólů. Tři v přesilovce, jeden v prodloužení, kdy se hraje tři proti třem. Jen jednou skórovali za rovnovážného stavu pět na pět.

„Nedostáváme se do šancí, do střel, nemáme ofenzivní pásmo, rotace. Nemáme předbrankové prostory, slot. Tam je kámen úrazu. Těžko budeme vyhrávat na žádný nebo jeden gól. Dokud je nezačneme dávat, bude to dál hodně těžké. Můžeme pak jen doufat, že nebudeme fasovat vzadu,“ připustil zkušený útočník z elitní plzeňské formace.

Po druhé třetině bylo v úterý za stavu 0:4 víceméně vymalováno. „V Plzni se každý na zápas těší, vždycky panuje skvělá atmosféra. Chtěli jsme neprohrát poslední třetinu. Naladit se na další zápas, získat trochu sebevědomí, abychom do něj šli s hlavou nahoře. Jenže náš výkon byl dál špatný,“ prohlásil Lev.

Jandačův tým mohl srazit i moment z prostřední třetiny krátce poté, co Sparta podruhé udeřila. Ondřej Rohlík se zranil v souboji s Petrem Tonem. „Vždycky je nepříjemné, když odvážejí zraněného spoluhráče na nosítkách. Naopak jsme do toho v tom momentu chtěli šlápnout, nepovedlo se. První třetina a začátek druhé ještě snesly nějaké měřítko. Měli jsme tam pár přečíslení, potom nám to tam napadalo a už jsme se nedokázali zvednout,“ vracel se.

Sparta vypadala nažhaveně, do utkání dala víc emocí. „Od nás tam nebylo nic. Od šancí po předvedený výkon. Musíme začít každý u sebe. Každý hráč. Když se zlepšíme, počínaje mnou, jen tak můžeme příště pomýšlet na úspěch. Budeme si to muset v kabině rozebrat, nastavit se na správnou vlnu, zvednout se z porážek a jít si za tím od dalšího zápasu,“ dodal Lev.

