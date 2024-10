Zázrak! Boleslav poprvé v sezoně využila přesilovku, zdolala Litvínov

Trefa z početní převahy, no a? Pro drtivou většinu extraligových týmů obvyklá záležitost, pro Mladou Boleslav jde v novém ročníku o neznámou věc a pořádný vykřičník. Až v neděli večer Bruslaři uškrtili nepříjemnou kletbu. A až pokus číslo 22 vyšel! Díky trefě Filipa Pyrochty v nastavení Králova družina přetlačila vedoucí Litvínov 3:2. „Bylo to špatný, ten zdvižený prst byl až hrozící. Byli jsme zakletí a já jsem rád, že jsme to zlomili,“ ulevilo se Pyrochtovi. Nejen jemu.

Na konci 62. minuty jde na trestnou lavici Kevin Czuczman, domácím se otvírá lukrativní příležitost rozhodnout zajímavou bojovnou bitvu. Přesilovka čtyři na tři? Kdo by ji nebral?

Jenže Bruslaře podobné šance spíš ochromují, kvůli vleklé nemohoucnosti přišli o klid na hokejkách. Kvartet Pyrochta, Pavlík, Fořt a Skalický však na záda přisátý tlak zvládne a zhruba po minutě kroužení v litvínovské třetině Pyrochta tvrdou peckou odvalí balvan z boleslavské kabiny.

V aréně se jásá víc než kdy jindy. Více než tři tisíce fanoušků je v prostorově skromné hale hodně slyšet, pořádá se děkovačka. Nejen za nedělní skolení lídra, ale i za celkově povedený vstup do sezony. „Pokud budu mluvit za sebe, letní příprava mě dobře připravila, na ledě se cítím fajn a máme spoustu kluků v kabině, kteří to vidí stejně. Dokázali jsme vyhrát pár prvních zápasů, což se odrazilo do sebevědomí. To dělá hrozně moc,“ tvrdí Filip Pyrochta.

Hlavním tématem přesto zůstávaly zatrolené přesilovky. Bruslaři z nich jako jediní nedali prvních sedm duelů gól. Postupně došli až k číslu 21 promarněných výhod. Doposud se ukazoval velký rozdíl, pokud nevyužijete přesilovku vůči relativně slabšímu soupeři. Jiná věc je, když si nepomůžete proti týmům, jako je Sparta nebo dlouho Litvínov. To má totiž zásadní vliv na konečný rozdíl ve skóre.

Králova armáda brala tři body proti Olomouci, Varům a Budějovicím, za dva body umořila Plzeň a Třinec. V pátek však padla se Spartou 1:2, v neděli mrhala přesilovkami s Litvínovem... Scházel finální moment, nečekaný fígl, jenž soka překvapí a vám přinese vylepšenou pozici do koncovky. Nemluvě o nacvičené fintě. Nic z toho hrozivě dlouho nebylo k mání. Nebo minimálně. V pátek proti Spartě Boleslavští nevyužili dvě výhody, v neděli se dočkali ve čtvrté v prodloužení.

Čekali byste, že od modré čáry dodá řadu idejí ofenzivně laděný bek Pyrochta. Kvality na to rozhodně má, avšak neměl překvapivý nápad ani kliku. Podobné je to s dělovkami Filipa Pavlíka. Problém je, že o zadákově nejprudší střele v lize všichni vědí a dokážou ji blokovat.

Z hostů to šlo v neděli zejména Davidu Kašemu, jenž se odhodlaně vystavoval Pavlíkovým projektilům a schytal nejednu ránu do nohy či brusle. Vniveč přicházela i tvorba centrů Tomáše Fořta a Petra Čajky. „Už nám to lezlo do hlav. Bylo to fakt špatný. Pořád jsme se radili, co zlepšit, co udělat jinak. Ale furt se nám to nedařilo. Psychická deka tam byla, ale teď jsme to odšpuntovali a já doufám, že budeme z přesilovek dávat góly pořád," věří Pyrochta.