ONLINE: Kladno - Boleslav 1:1. Sparta hraje v Brně, Hradec doma prohrává

Hokejová Tipsport extraliga pokračuje třináctým kolem. To nabízí peprný souboj Sparty s Kometou, Pražané do Brna vyráží po pětigólovém pátečním výprasku od Hradce Králové. Na led úřadujícího mistra z Třince přijede současný lídr Litvínov, který v minulém kole po sérii porážek konečně vyhrál. Do Kladna pak dorazí tým Mladé Boleslavi. Všechny zápasy kola sledujte v ONLINE reportáži na iSport.cz.