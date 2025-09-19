Rosický o zdravotním stavu, čekají ho ještě vyšetření. Ve Spartě by měl pokračovat
Zdá se, že konec ve Spartě nechystá. Tomáš Rosický, sportovní ředitel klubu, se podělil o pozitivní zprávu o svém zdravotním stavu. „Momentálně se cítím dobře, je to lepší a lepší,“ uvedl bývalý vynikající záložník v klubovém rozhovoru, který bude zveřejněn v pátek v jednu hodinu odpoledne na platformě Sparta Unlimited.
Na konci května vyšla na veřejnost zpráva, že Rosický byl kvůli problémům se srdcem hospitalizován na jednotce intenzivní péče. Byť byl brzy propuštěn do domácí péče, stáhl se víc do ústraní, upravil pracovní vytížení, byl zkrátka v menším zápřahu.
Sparta na Rosického potíže reagovala tím, že do pozice sportovního ředitele prozatím dosadila Tomáše Sivoka, sportovního manažera A-týmu. Nepůjde však zřejmě o trvalou změnu. „Ještě mě čekají nějaká vyšetření, ale doufám, že všechno bude v pořádku, budu moct pokračovat a taky, že budu moct sportovat,“ zmínil Rosický o svém aktuálním stavu.
Přesto si uvědomuje, že bude třeba obezřetnost. „Vím, že budu muset některé věci upravit, a doufám, že mi to pomůže jak v osobním, tak v pracovním životě,“ poznamenal Rosický, jehož výroky se objevily dopoledne na sparťanských sociálních sítích.
Vyjádřil se také k posledním změnám v kádru. „Kroky na přestupovém trhu můžete vždy vyhodnocovat až s určitým časovým odstupem, často minimálně půlročním,“ vysvětlil Rosický. „Dobrá reflexe je pro mě poslední zimní přestupové období, za které jsme byli obrovsky kritizovaní. Když se na to ale podíváme teď, tak Uchenna, Vydra, Kuchta, Kofod Andersen i Ševínský mají v týmu dobrou roli a jsou důležití,“ zdůraznil.
