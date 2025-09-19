Předplatné

Rosický o zdravotním stavu, čekají ho ještě vyšetření. Ve Spartě by měl pokračovat

Tomáš Rosický v Kazachstánu
Tomáš Rosický v KazachstánuZdroj: X
Tomáš Sivok a Tomáš Rosický v Aktobe
Tomáš Rosický v Kazachstánu
Tomáš Rosický
Tomáš Rosický
Tomáš Rosický
Tomáš Rosický na tiskové konferenci Sparty
Tomáš Rosický na tiskové konferenci Sparty
12
Fotogalerie
Pavel Šťastný
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (1)

Zdá se, že konec ve Spartě nechystá. Tomáš Rosický, sportovní ředitel klubu, se podělil o pozitivní zprávu o svém zdravotním stavu. „Momentálně se cítím dobře, je to lepší a lepší,“ uvedl bývalý vynikající záložník v klubovém rozhovoru, který bude zveřejněn v pátek v jednu hodinu odpoledne na platformě Sparta Unlimited.

Na konci května vyšla na veřejnost zpráva, že Rosický byl kvůli problémům se srdcem hospitalizován na jednotce intenzivní péče. Byť byl brzy propuštěn do domácí péče, stáhl se víc do ústraní, upravil pracovní vytížení, byl zkrátka v menším zápřahu.

Sparta na Rosického potíže reagovala tím, že do pozice sportovního ředitele prozatím dosadila Tomáše Sivoka, sportovního manažera A-týmu. Nepůjde však zřejmě o trvalou změnu. „Ještě mě čekají nějaká vyšetření, ale doufám, že všechno bude v pořádku, budu moct pokračovat a taky, že budu moct sportovat,“ zmínil Rosický o svém aktuálním stavu.

Článek pokračuje pod příspěvkem.

Přesto si uvědomuje, že bude třeba obezřetnost. „Vím, že budu muset některé věci upravit, a doufám, že mi to pomůže jak v osobním, tak v pracovním životě,“ poznamenal Rosický, jehož výroky se objevily dopoledne na sparťanských sociálních sítích.

Vyjádřil se také k posledním změnám v kádru. „Kroky na přestupovém trhu můžete vždy vyhodnocovat až s určitým časovým odstupem, často minimálně půlročním,“ vysvětlil Rosický. „Dobrá reflexe je pro mě poslední zimní přestupové období, za které jsme byli obrovsky kritizovaní. Když se na to ale podíváme teď, tak Uchenna, Vydra, Kuchta, Kofod Andersen i Ševínský mají v týmu dobrou roli a jsou důležití,“ zdůraznil.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia862018:620
2Sparta861117:919
3Jablonec853012:518
4Plzeň843116:715
5Zlín842211:914
6Olomouc84135:413
7Karviná840413:1112
8Liberec832311:1011
9Bohemians73135:810
10Hr. Králové823310:129
11Dukla81437:107
12Ml. Boleslav721414:217
13Ostrava71245:85
14Slovácko81254:105
15Teplice81169:174
16Pardubice70258:182
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (1)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů