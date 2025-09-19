Předplatné

Změny ve Slovácku! Po letech končí boss Pojezný, loučí se i Skuhravý. Fanoušci se bouří

Bohemians našli osu, Slovácko s talentem underperformuje. Střihavka s novým gólmanem?
Martin Heča odkopává míč před Václavem Drchalem
Daniel Barát ze Slovácka v utkání s Jabloncem
Michal Koštuřík
Chance Liga
Interní převrat v uherskohradišťském klubu byl na spadnutí už před sezonou. Tehdy se ho podařilo na poslední chvíli zastavit jednomu z majitelů. Nyní už na avizované personální rošády došlo. Odnesl je primárně padesátiletý Petr Pojezný, dlouholetý nejvyšší výkonný pracovník. V poslední době byl na forhontě kritiky kromě vlastníků právě on.

Už nebude, představenstvo na mimořádném zasedání odhlasovalo jeho odchod z funkce. Řízením organizace byli pověřeni Jaroslav Vašíček a Zdeněk Heneš, kteří zastupují dva z majitelů. Druhý jmenovaný zároveň nahradil ve vrcholném orgánu internacionála Tomáše Skuhravého, jehož angažování na základě přátelství s podnikatelem Pavlem Buráněm (Auto UH) málokdo pochopil. Ve Slovácku vydržel „Bomber“ zhruba tři měsíce….

V kontrastu s nástupem miliardářů do jiných (nejen) prvoligových klubů začíná Slovácko působit jako chudý příbuzný. Do kádru nepřivádí zvučné posily za miliony, ale volné cizince, které jinde nechtěli a oni potřebují aklimatizaci na českou nejvyšší soutěž. Ekonomická situace se odráží na výsledcích a herním projevu prvoligového mužstva.

Příznivcům se transferová politika vůbec nelíbí. Zatímco konkurence posiluje, celek z Uherského Hradiště dělá po Svědíkově veleúspěšné éře spíš kroky vzad. A Kameníkův tým začíná tlačit čas. Pohled na tabulku je neradostný. Po osmi kolech jsou Daníček a spol. na čtrnáctém místě s pěti body a čtyřmi vstřelenými brankami. V zářijové reprezentační pauze dorazili další borci z ciziny – slovinský útočník Žan Medved z maďarské Nyíregyházy a slovenský záložník Martin Šviderský (22) z béčka španělské Almeríe. Ten už nastoupil v minulém kole na Bohemians (0:1) v základu a odehrál celé utkání.

Byl u další porážky, která jen zvýšila nespokojenost fandů. Jejich zástupci se minulý týden sešli s triem Vítězslav Skopal (Solar Global), Petr Pojezný (výkonný ředitel klubu) a Zdeněk Zemek (Z-Group). V klubu budou dál činní jen dva. Dlouholetý výkonný šéf Pojezný byl před sobotním důležitým duelem na hřišti posledních Pardubic odvolán z funkce.

Fanoušci by nicméně chtěli spíš slyšet, že dojde na finanční injekci do kádru a zázemí. Z nedávné schůzky se třemi šéfy odcházeli s rozpaky. „Majitelé si sice uvědomují realitu první ligy – rostoucí rozpočty, kvalitu kádrů i náklady na chod klubu – ale momentálně neuvažují o výraznějších investicích. Odpovědi na otázku jednoty mezi majiteli a vedením klubu nám nepřinesly ujištění, že klub táhne za jeden provaz,“ napsali příznivci na sociální sítě.

Následné odvolání Pojezného se Skuhravým je namíchlo ještě víc. Nabízenou další schůzku s majiteli prozatím odmítli. „Mluvíte o „klidu na práci“, ale sami jste ho svými kroky zničili během pár dní. Důvěra fanoušků padá a vaše rozhodnutí v nás budí dojem amatérismu a chaosu, který Slovácko může stát jeho místo mezi prvoligovými kluby. Vaše současné kroky vnímáme jako amatérismus a směrování, které nechceme a nebudeme podporovat. Takovému jednání už nevěříme! Fanoušci budou vždy stát za Slováckem, ale nebudou přihlížet krokům, které jeho budoucnost ohrožují.“

Majitelé 1. FC Slovácko:

  • 50 % - Solar Global a.s.
  • 25 % - Z-Group a.s.
  • 25 % - Auto UH

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia862018:620
2Sparta861117:919
3Jablonec853012:518
4Plzeň843116:715
5Zlín842211:914
6Olomouc84135:413
7Karviná840413:1112
8Liberec832311:1011
9Bohemians73135:810
10Hr. Králové823310:129
11Dukla81437:107
12Ml. Boleslav721414:217
13Ostrava71245:85
14Slovácko81254:105
15Teplice81169:174
16Pardubice70258:182
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

