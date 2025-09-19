Křídlo pro McDavida? Tomáškovi začal boj o NHL. Takový talent nemá každý, cení ho hvězda
Mise s názvem NHL odstartovala. David Tomášek v minulé sezoně ovládl bodování švédské ligy a ve 29 letech si řekl o šanci zabojovat o slavnou zámořskou soutěž. Na kempu Edmontonu Oilers musí přesvědčit vedení, že má na to zůstat v hlavním týmu a dostat důležitou roli. První trénink absolvoval po boku hvězdného Connora McDavida. „Je velký chlap, odehrál toho hodně na profesionální úrovni. Je na něm vidět, že je skvělý střelec,“ chválila ikona českého útočníka.
Pozici středního útočníka, na níž je zvyklý, pro začátek kempu opustil. David Tomášek dostal v prvním tréninku prostor v elitní lajně, vedle sebe měl dalšího nováčka v týmu Andrewa Mangiapaneho a pravděpodobně nejlepšího hokejistu současnosti Connora McDavida. „Pokaždé, když jdeme na nějaké cvičení, dá gól. Takový talent nemá každý,“ ocenila kanadská superstar nového parťáka.
Postavení Čecha na startu předsezonní přípravy může vzbuzovat optimismus. Pořád jde ale hlavně o zkoušení možných variant. „Je tu pár věcí, které chceme vidět. Tomáška na křídle, Frederica na centru… Nedokážu teď říct, jestli bude Tomášek centr, nebo křídlo. Čas ukáže,“ promluvil k novinářům hlavní kouč Oilers Kris Knoblauch.
Do karet hraje Tomáškovi fakt, že je jedním z pouhých pěti zkušenějších pravorukých útočníků na soupisce Edmontonu. Zatímco normálně by místo vedle McDavida připadlo s velkou pravděpodobností Zachu Hymanovi, teď se otevírá příležitost pro mistra světa z loňského roku. Hyman vynechal kvůli zranění už závěr posledního play off a do akce by se měl vrátit přibližně na začátku listopadu. „Možná trochu dříve, možná trochu později,“ dodal k absenci produktivního útočníka Knoblauch.
Sám si dobře uvědomuje, že zranění důležitého muže otevírá šanci dalším hráčům, aby si řekli o větší prostor. „Má důležitou roli v týmu, hraje okolo 20 minut za zápas. Dává to příležitost dalším klukům, aby se ukázali. Uvidíme, kdo to bude, nějaké nápady máme. Čeká nás osm přípravných zápasů, takže bude hodně příležitostí, aby se nám hráči ukázali,“ nastínil trenér.
Tomášek je poutavá možnost, říká GM
Tomáškovi může pomoci k větším minutám právě zmiňovaný přesun na křídlo. Jako centři vedli elitní lajny v posledním play off McDavid s Leonem Draisaitlem. Velkou sílu ve středu útoku představuje i Adam Henrique, Trent Frederic, Mattias Janmark a případně Ryan Nugent-Hopkins, který ale nastupoval také na kraji.
„David Tomášek byl opravdu dobrý centr a může hrát i na křídle. Na kapitánských trénincích vypadal opravdu dobře. Umí vystřelit, nepřekvapuje mě, že vyhrál bodování švédské ligy. Má schopnost poslat puk rychle do sítě. Znamená pro nás poutavou možnost. Mohl by být dobrým křídlem k naším top centrům. Uvidíme, jak to bude vypadat v příštích dvou týdnech,“ zamýšlel se nad Tomáškovou pozicí generální manažer klubu Stan Bowman.
Klíčovým faktorem v rozhodování bude chemie mezi hráči v přípravných zápasech. „Je to o tom, jak si křídla sednou se všemi centry. O tom budou příští dva týdny pro mě i pro trenéry. Abychom viděli, jak jednotlivé dílky zapadnou dohromady,“ dodal muž, který stojí za skladbou týmu.
Oilers v posledních dvou letech pokaždé došli až do finále Stanley Cupu, v další sezoně by rádi udělali i poslední krok. Nejistotu do kanceláří i do kabiny přináší končící smlouva kapitána McDavida. „Ptá se mě, kam si představuju, že mají věci směřovat, bavíme se i o tomhle roce a také o tom, co bychom mohli změnit. Musím říct to, co říká sám Connor. Tedy, že nic nechce víc než vyhrát v Edmontonu. Beru ho za slovo,“ uvedl Bowman k vyjednáváním s hvězdou.