Warholmova tragédie: na MS v Tokiu je bez medaile. Slovenská senzace na překážkách
Měl velké plány. Karsten Warholm chtěl v Tokiu, kde před čtyřmi lety slavil nejen titul olympijského šampiona na 400 metrech s překážkami, ale také zaběhnutý světový rekord, ke svým už třem titulům světového šampiona přidat další. Nor nejen že nezískal titul, ale musí se srovnat s tím, že nemá ani medaili. Vítězství slaví Američan Rai Benjamin v čase 46,52 sekundy. Naopak ve stejné disciplíně nezklamala Femke Bolová, která obhájila zlato. Senzační bronz získala Slovenka Emma Zapletalová. Na dvoustovce mužů dominoval Noah Lyles.
Tohle finále mělo být hlavně o norském suverénovi Karstenu Warholmovi. Běhu na 400 metrů překážek už několik let dominuje. Aby ještě zrychlil, zvolili s trenérem novou strategii – 11 kroků mezi jednotlivými plůtky místo původních 13. Jenže kýžený efekt to nepřineslo.
Na MS běžel zatím s rozmyslem. Kvalifikaci odběhl za 48,56 sekundy, v semifinále trochu zrychlil na 47,72. Držitel světového rekordu (45,94), který zaběhl právě na tomto stadionu v Tokiu při olympijských hrách v roce 2021, si byl moc dobře vědom, že ušetřené síly se budou hodit.
Nerychlejší běh v této sezoně za 46,28 jen potvrzoval jeho suverenitu. Z pátečních finalistů mu byli nejblíž Američan Rai Benjamin (46,54) a Brazilec Alison Dos Santos.
Warholm finále sice rozběhl na první pohled dobře, jenže na třetí překážce klopýtl a pak už nešlo zrychlit. Výsledkem bylo pro rodáka z Ulsteinviku až páté místo v čase 47,58.
„Už jak jsem vyběhl z bloků, jsem měl nějakou křeč. Malé zranění, které jsem měl, pořád trochu bolí. Bylo to těžké, do třetí překážky jsem pak narazil a už to nešlo. Jsem fakt naštvaný, protože jsem měl dobrou formu,“ řekl pak Warholm v kratičkém rozhovoru pro ČT sport.
Od samého začátku byli ale jeho soupeři odhodlaní nedat Norovi nic zadarmo. Díky velkému nabuzení si Benjamin zaběhl sezonní maximum a díky času 46,52 sekundy mohl slavit zlato. Prohodil si tak místo s Dos Santosem z MS v Eugene 2022, kde tehdy Brazilec vyhrál v čase 46,29. Tentokrát se musí spokojit se stříbrem za výkon 46,84. Stejně jako před třemi lety tedy zůstal Warholm bez medaile, tehdy byl dokonce až sedmý. Bronz v Tokiu mohutně oslavil Katařana Abderrahman Samba (47,06).
Slovenka šokovala bronzem
To, co se nepovedlo Norovi, dokázala o pár chvil později Femke Bolová. Ta se po Zuzaně Hejnové stala další ženou, kterou v běhu na 400 metrů překážek dokázala obhájit titul. Ze senzačního bronzu se se slzami v očích radovala slovenská běžkyně Emma Zapletalová. Ta předvedla výkon v hodnotě rovných 53 sekund, Bolová vyhrála v nejrychlejším čase této sezony 51,54.
„Asi tomu pořád nemůžu uvěřit. Když jsem to viděla v cíli, byla jsem velmi šťastná. Nastupovala jsem s tím, že nemám co ztratit, že můžu jen získat. Trenér mi řekl: pojďme udělat malý zázrak. Šla jsem svůj běh, v závěru jsem viděla, že jsem blízko a stačilo to na to třetí místo,“ zářila Zapletalová.
Vrcholem večera v Tokiu, kde se oproti předchozím dnům ochladilo, byl sprint na 200 metrů. Jeho hlavním favoritem, i podle vlastních slov, která bývají vždy hodně sebevědomá, byl Američan Noah Lyles. Ten předvedl rozběh za 19,99 sekundy, v semifinále to pak bylo 19,51.
Finále muž, který neskromně tvrdí, že má na to překonat světový rekord Usaina Bolta (19,19), běžel za 19,52. O šest setin sekundy byl pomalejší jeho krajan Kenneth Bednarek, pro nějž tento čas znamenal nejlepší výkon této sezony. To Jamajčan Bryan Levell si zaběhl rovnou osobák (19,64), který mu přinesl bronzovou medaili. Olympijský vítěz z loňské Paříže Letsile Tebogo odešel zklamaně bez cenného kovu.
Mistrovství světa v atletice v Tokiu:
Finále:
Muži:
200 m (vítr +0,0 m/s): 1. Lyles 19,52, 2. Bednarek (oba USA) 19,58, 3. Levell (Jam.) 19,64, 4. Tebogo (Botsw.) 19,65, 5. Hughes (Brit.) 19,78, 6. Ogando (Dom. rep.) 20,01.
400 m př.: 1. Benjamin (USA) 46,52, 2. Dos Santos (Braz.) 46,84, 3. Samba (Kat.) 47,06, 4. Nathaniel (Nig.) 47,11, 5. Warholm (Nor.) 47,58, 6. Agyekum (Něm.) 47,98.
Trojskok: 1. Pichardo (Portug.) 17,91, 2. Dallavalle (It.) 17,64, 3. Martínez (Kuba) 17,49, 4. Triki (Alž.) 17,25, 5. Scott (Jam.) 17,21, 6. Díaz Hernández (It.) 17,19.
Ženy:
200 m (-0,1 m/s): 1. Jeffersonová-Woodenová (USA) 21,68, 2. Huntová (Brit.) 22,14, 3. Jacksonová (Jam.) 22,18, 4. Battleová (USA) 22,22, 5. Asherová Smithová (Brit.) 22,43, 6. Brownová (USA) 22,54.
400 m př.: 1. Bolová (Niz.) 51,54, 2. Jonesová (USA) 52,08, 3. Zapletalová (SR) 53,00, 4. Cockrellová (USA) 53,13, 5. Woodruffová (Pan.) 53,34, 6. Van den Broecková (Belg.) 53,70.
Sedmiboj (po 4 disciplínách): 1. Hallová (USA) 4154 (100 m př.: 13,05 - výška: 189 - koule: 15,80 - 200 m: 23,50), 2. O'Connorová (Ir.) 3906 (13,44 - 186 - 14,37 - 24,07), 3. Johnsonová-Thompsonová (Brit.) 3893 (13,44 - 186 - 13,37 - 23,51), 4. Dokterová (Niz.) 3890, 5. Brooksová (USA) 3828, 6. Thiamová (Belg.) 3818.