Záskok z Varů zastavil propad Plzně. Jandač: Musíme se probrat v útoku

Plzeň vytáhl z díry zapůjčený veterán. Lukáš Pulpán si v 39 letech možná už nemyslel, že ještě zasáhne do extraligy. V neděli dopoledne ho však Západočeši povolali na střídavý start ze Sokolova a on pak dvěma trefami zařídil obrat proti Olomouci. Škodovka čekala na první říjnovou výhru sedm zápasů. „Každé utkání, nejen tohle, je pro nás hrozně důležité, abychom se zvedli, zastavili propad a stabilizovalo se,“ prohlásil po vítězství 3:2 trenér Josef Jandač.

Indiáni v přípravě vyhráli osm z devíti duelů. Do ostré sezony však vstoupili mizerně. Všemu nasadila korunu hloupá prohra doma s Kladnem, kdy v závěru hráči uprchli střídat, a soupeř rozhodl. Poté to byl obraz bídy a utrpení. Série porážek se natáhla na šest utkání. V neděli s Olomoucí prohrávali Západočeši 0:2, ale skóre otočili. Byl to zápas, jaký potřebovali? Přijde zlom?

„Může to tak být, a nemusí. Záleží na nás. Jestli zopakujeme tyhle výkony, jsme schopni nějaké body urvat. Musíme se probrat hlavně v ofenzivě. Od začátku sezony dáváme strašně málo gólů. Hrát zápasy na malý počet branek znamená hrát bezchybně, což momentálně nejsme schopni. S Kladnem jsme si to, s prominutím, posrali. Jestli nás to dostalo trošku do díry? Asi jo. Máme navíc potíže v sestavě, potřebujeme, aby se vrátili hráči z marodky a trošku se stabilizovaly výkony i mužstvo. Pokud se budeme takhle rvát o každý bod a zápas, bude to dobré. V pátek v Budějovicích jsme tomu nebyli až tak daleko, ale udělali jsme zbytečné technické fauly,“ přemítal Josef Jandač.

Ani jednou Plzeň nenadělila soupeřům víc než tři branky. Nikdo nedal za 13 zápasů víc než dva góly. Klub se rozloučil s Olivierem Archambeaultem, jenž přišel v létě coby nejproduktivnější hráč slovenské soutěže. V osmi zápasech za indiány si připsal gól a tři asistence, navíc byly výhrady k jeho přístupu. Došlo také ke změně kapitána. Po Janu Schleissovi převzal céčko Jakub Lev.

Teď už není kam uhnout, řekl kouč

Jandač se většinou tváří stejně po vítězných zápasech jako po porážkách. Mluví věcně. „Mužstvo bylo hodně bojovné, odhodlané něco s tím udělat,“ ocenil trenér po výhře nad Olomoucí. „Nemáme úplně klid na hokejkách, ale za bojovnost a nasazení jsme si tři body zasloužili. Byli jsme opticky víc na puku a na útočné polovině, ale soupeř nás do ničeho extra nepouštěl. Pak se dostane do pásma, uděláme chybu a jsme potrestaní. Dřív to na nás víc doléhalo, teď už není kam uhnout. Taky jsme na tom trošku pracovali, hráči tomu věřili,“ pravil.

Plzni chybí tři obránci základní sestavy. Ve chvíli, kdy Plzni nečekaně vypadl Tomáš Dujsík, musela se ohlížet po někom na záskok. „Vzadu máme sedmnáctiletého a osmnáctiletého kluka (Max Pšenička a Jan Skok). Hrají dobře, ale na to, aby byli pravidelně zabudovaní v sestavě, musí k sobě mít zkušenější beky, kteří je podrží. Nebo bychom se museli nacházet v jiném rozpoložení, než jsme. V okamžiku, kdy budeme výš v tabulce a budeme mít plnější sestavu, můžou mladí průběžně naskakovat. Ale tady bylo na zvážení, aby někdo přišel pomoct,“ vysvětloval Jandač.

V případě Lukáše Pulpána se objevil zádrhel, neboť patří Karlovým Varům. „Měli ho napsaného, ale mají plnou sestavu. Jiří Kalous (sportovní manažer) nám ho uvolnil. Tímto Varům děkujeme,“ líčil kouč. Zbytek je historie. Ostřílený bek přišel nepřidušený plzeňskou dekou. Přinesl klid. Prvním zásahem rozehnal křeč. Potom Schleiss po Zámorského nástřelu zpoza brány vyrovnal, načež Pulpán završil velký příběh vítěznou trefou z podobně těžkého úhlu a vystřelil Plzni druhou plnotučnou výhru v sezoně. Kdo by to do něj řekl.

Tak jako potopila indiány prohra s Kladnem, můžou je nakopnout vydřené tři body s Hanáky. „Celkově jsme to chtěli víc, šli si za tím, přitom Olomouc vedla 2:0 a my otáčeli nepříznivý vývoj. Přálo nám i štěstí. O to je pro nás vítězství cennější, věřím, že na to budeme navazovat,“ dodal Jandač.

