Kondelík: Dával jsem na sebe moc velký tlak. Snad se Zohym půjdeme na pivo

V létě se upsal Pardubicím. Dohoda zněla, že Jáchym Kondelík nastoupí do Dynama od sezony 2025/26. Majitel Petr Dědek se ho snažil získat už v létě, ale z Českých Budějovic slyšel, že ani ve snu. Obchod se však nakonec upekl na konci minulého týdne. Tomáš Zohorna na jih Čech, on do Pardubic. „K Zohymu mám velký respekt. Snad mi fanoušci odpustí, že to bylo zrovna za něj,“ řekl v prvním rozhovoru na nové štaci. Nebodoval, spíš tvrdou prací pomohl porazit Olomouc 2:1.

Prozradíte první zážitky ze zápasu za Pardubice?

„Samozřejmě jsem byl trochu nervózní. Hned od začátku tady vidíte skvělou atmosféru, lehce na vás dolehne. Ale jak zápas ubíhal, cítil jsem se lépe. Věřím, že to půjde takhle i dál.“

Je důležité, že hned napoprvé jste si užil i vítězné rituály?

„Jsem moc rád, že jsem viděl, jak to v kabině po zápase funguje a co se dělá. Bylo to vtipný. Výhra je v zápase to nejdůležitější.“

Do lajny jste dostal Martina Kauta . Plánem je, že navážete na dávnou souhru?

„Hrál jsem s ním pár zápasů v mládežnické repre. Je těžký, když jdete s novým týmem jen na rozbruslení a pak rovnou do zápasu. Ale ať budu hrát s kýmkoliv, doufám, že se spolupráce půjde rychle nahoru. V profesionálním hokeji si na sebe musíte umět zvyknout. Kauly se Smejkym ( Smejkalem ) jsou fantastičtí hráči, viděl jsem to i s Olomoucí. Když si vezmou puk, soupeř jim dává hodně prostoru, mají z nich velký respekt.“

Vyrostl Kaut hokejově od mládežnické éry hodně?

„Střelu měl fantastickou vždycky. Nebo takhle, měl ji vždycky o sto procent lepší než já. Což vlastně zůstalo. (usměje se) Zlepšuje se pořád. Když to porovnám s minulou sezonou, je z něj mnohem vyspělejší hráč. Zatím hraje neuvěřitelně.“

Co se týká přesunu do Pardubic, ulevilo se vám, že všechno už je vyřešené, jedna éra se definitivně zavřela, nová otevřela a žádné otázky tímhle směrem padat nebudou?

„Fanoušci v Budějovicích se ke mně chovali moc hezky. Ale samozřejmě to těžké je. Nikdy se nestalo, že bych byl hlavou tady, když jsem hrál za Motor. Jen týmu se nedařilo a mně taky ne. Tak to v hokeji někdy je. Přijdou sezony, které vám vyjdou, jindy to tak slavné není. Snad jsem se teď posunul a už to bude jenom lepší.“

Po fantastickém závěru minulé sezony se od vás v Budějovicích čekalo hodně. Měl jste starosti, že to nejde podle ideálu?

„Dávám si na sebe velké nároky. Bohužel jsem do sezony i já šel asi s moc velkým očekáváním. Dal jsem si laťku sám moc vysoko, vytvářel na sebe až příliš velký tlak. K hokeji patří, ale sám byste se pod něj dostávat neměl. Myslím, že hlavně prvních šest zápasů jsem se v tom strašně utápěl. Snažil jsem se hlavně dělat body, protože jsem věděl, že se to ode mě čeká, abych týmu pomohl. O to víc jsem chtěl, když jsem byl trochu víc pod nějakým drobnohledem. Jenže čím víc něco chcete, tím méně se to kolikrát povede.“

V Pardubicích kolem sebe budete mít Červenku , snad jednou i Sedláka a Radila . Tým hraje na opačném konci tabulky než Motor. Čistě sobecky, kde jinde se uklidnit a najít sám sebe, ne?

„Když to řeknu možná trochu blbě, v Budějovicích jsem byl od toho, aby produkoval body. Tady jsme od toho, abychom vyhrávali. Tým je nějaké puzzle, skládačka. Ultimátní cíl je jasný, zvednout pohár. Mužstva, která chtějí vyhrát, mají vždycky hráče, které dostanou svoje role a přesně vědí, co se od nich čeká. Tohle jsou Pardubice, čím déle tady budu, tím víc si na všechno zvyknu.“

Pak je i docela ironie, že v úterý vás čeká zrovna jeden takový zajímavý zápas, co?

„Vyšlo to zajímavě, že hned hrajeme v Českých Budějovicích. Mně se v Budvar Areně hraje ale vždycky dobře, těším se tam, těším se i na ty kluky. Odehrál jsem v Motoru rok a půl, byli skvělí.“

Umluvíte autobusáka, aby vám nechal ještě prázdné místo na dostěhování?

„Možná poprosím rodiče, aby mi tam ještě něco sbalili. (usměje se) Byl to šíleně hektický den, když jsem se přesouval sem, nikdy jsem něco podobného ještě nezažil. Přiznávám se, že se těším do postele.“

Prozraďte, co je na stěhování po trejdu tak specifické?

„Jeli jsme v pátek z Varů a říkal jsem si, že je to ještě v pohodě, protože se hrálo v poledne, takže mám čas si zabalit. Ale shodou okolností jsme domů přijeli stejně až někdy v osm, stavil jsem se za rodiči se rozloučit, tak vyloženě doma jsem byl v devět. Něco málo jsem si vzal. Ráno jsem balil celý den. A je to zvláštní pocit. Pořád něco nosíte, chystáte, máte plné auto a nic se vám tam už nevejde. Jenže nakonec si připadáte, že nemáte vůbec nic.“

A co nejdůležitějšího jste si přivezl?

„Snoubenku a kočku! (usměje se) Myslím, že v rámci možností se to stěhování celkově povedlo.“

Do Pardubic jste přišel za Tomáše Zohornu . Nebylo to nic proti vám, ale jeho odchod dost fanoušků neslo celkem nelibě. Vnímal jste tuhle náladu?

„Uvědomuju si, že Zohy byl důležitý pro pardubické fanoušky. Je to vyšší hráč, když jsem byl mladší, sám jsem na něj několikrát koukal. Říkal jsem si, že bych chtěl hrát jako on. Vůči fanouškům mě mrzí, že o něj přišli. Zohymu jsem i psal, mám k němu obrovský respekt za všechno, co dokázal. Snad si jednou sedneme třeba na pivo, všemu se zasmějeme. Věřím, že budu podávat takové výkony, aby mi fanoušci v Pardubicích trejd odpustili. Snad si je časem získám.“

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE