Pospíšil o „své“ lajně: Můžeme být nejlepší v lize! Po gólu eso Brna líp spí

Na premiérový gól jste čekal do šestnáctého zápasu sezony. Nejdéle v kariéře?

„Určitě. Ale snažil jsem se na to nemyslet. Naše lajna střílela góly i předtím. Jsem rád, že mi to teď padlo a doufám, že už budu dávat víc branek.“

Měl jste v koncovce smůlu?

„Nemyslím si. Myslím, že víc lidí si všimlo, že jsem se chytal za hlavu, když to tam zase nepadlo. Nechci říct, že jsem byl zoufalý. Ale trošku mi spadl kámen ze srdce. Určitě se mi bude líp usínat. Když jsem dostal puk, řekl jsem si, že už nejde zavřít oči. Tak jsem to poslal k tyčce. Jsem rád, že už se mě nikdo nebude ptát, kdy mi to tam už padne. Mě to ani tak netrápilo, ale lidé kolem mě mi tyto otázky pokládali. Jako teď i vy. Konečně je to za mnou. Nejsem typ, který nechce dávat góly. Emoce po nich je k nezaplacení.“

Nechtěl jste chodit aspoň na nájezdy místo Adama Zbořila?

„Jemu to padá, proto tam chodí. Jen ať mu to vychází dál. Věřím, že naše lajna má dost dobrou chemii na to, abychom byli nejlepší útok v lize. Zbóřovi to lepí a přeju mu, ať mu to lepí do konce sezony. Těší mě, že dostal chuť střílet góly. Pořád mu tvrdím: Když máš šanci, vystřel. Navíc dělá dobrou práci pro celou formaci tím, že vybojuje puky, vytváří prostor. Toho si extrémně vážím. Je to o mentální stránce. Dostal větší důvěru od trenéra, cítí se komfortně. Nejen s Peterem (Muellerem), ale i předtím se Zohym (Hynkem Zohornou) nám to šlo velmi dobře.“

Pochválíte amerického navrátilce Petera Muellera, jenž se začal prosazovat hned po návratu ze zámoří?

„Chválí se na ledě…Všichni vidíme, že je velmi dobrý hráč. Má zkušenosti, umí si najít prostor, aby se nám otevřela hra. Doufám, že se mu s námi hraje dobře. Těší mě, že nám to klape a bodově se daří.“

Kdo z vás víc brání?

„Beru to tak, že dobrý útok je dobrá obrana. Celý život tvrdím, že když se udržíme v ofenzivě na puku, nebudeme muset bránit.“

Dvě třetiny jste hráli skvěle. Ale co ta třetí? Kouči Pokornému se nelíbila.

„Komu by se líbila…Věřím, že se z toho poučíme. Takový je hokej. Zbytečně jsme si to za stavu 3:0 zkomplikovali. Ale měli jsme i ve třetí třetině velmi dobrá střídání. Uhráli jsme si to zkušeností.“

V klubu skončil váš krajan Maroš Jedlička. Je vám to líto?

„Určitě. Já jsem ho sem víceméně dotáhl. Chtěl jsem mu pomoct. Minulý rok byl zraněný a on sám cítí, že chce hrát víc minut. Rozhodl se jít do jiného týmu. Podporuju ho. On umí hrát hokej, bojovat. Vím, kam jde, ale je to na něm.“

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE