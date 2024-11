Třinec sahal po bodu, Hradec byl proti. Čeká se na Růžičku, kdy se vrátí?

Reprezentační pauza nepřinesla do tábora šampionů nic extra nového. Soubor Zdeňka Motáka dál zapisuje nulové zisky, prohrál osmý duel z posledních desíti a navýšil manko na prostory, kam by měl náležet. „Měli jsme to už ukopat. Ale ono to funguje tak, že když dlouhodobě neděláte věci správně, tak se to k vám nepřikloní. Zatímco Hradec to konstantně dělá dobře a bere body,“ shrnul to věcně útočník Ocelářů Andrej Nestrašil. Mistři se sesunuli už na předposlední pozici.

Kdybyste si chtěli dělat čárky, na třinecké vyložené šance by vám stačila vypsaná fixa. Hned tu první, nachystanou Nestrašilem pro Kovařčíka, gólman Škorvánek chytil. Běžela teprve druhá minuta duelu a na hodně dlouhou dobu šlo o poslední nebezpečný pokus jinak bojovných Ocelářů.

Poslední i proto, že hradečtí hráči v defenzivě výborně drželi potřebné pozice, puk neměl nárok projít. Po druhém dějství měli hosté na kontě 42 střel, ovšem jen 17 jich prošlo k brankáři. Navrch se dost často jednalo o nához z dálky s minimální šancí na úspěch, neboť clonění před Škorvánkem se nepotkalo s úspěchem. A mnohdy ani s adekvátní snahou jít si pro užitečnou bolest.

Razantní úleva přišla paradoxně ve chvíli, kdy Mountfield svíral hosty v kleštích a velmi pozorný Marek Mazanec se ocitl pod neutuchající palbou. To už běžela třetí třetina. Z celkem nahodilého útoku se však stala třinecká přesilovka po Bunnamanově údajném držení. Svým způsobem šlo o naplnění spravedlnosti, neboť předchozí Ciencialovo vyloučení bylo také pochybné a kouč Moták jej těžko rozdýchával. Na zbytečné tresty fifty-fifty.

Z početní výhody se z dálky tvrdě po ledě trefil Michal Teplý a v 54. minutě přiblížil kumpány k bodovému exportu. Jenže kdo zná Hradec z poslední dekády zápasů, ví, že vypíná motor, až když je opravdu konec. Jakmile dravý Radovan Pavlík procestoval v klidu územím za brankou a po otočce do herního prostoru vyslal úctyhodný projektil, pět tisíc burácivých diváků vyskočilo do vzduchu jako jeden muž. V 57. minutě získal Mountfield vedení 2:1, které už odmítl pustit.

„Potřebujeme dávat góly, mohli jsme se tu alespoň výsledkově zvednout. Bohužel jsme tři minuty před koncem inkasovali. Máme před sebou další zápas, musíme se rvát o něj,“ zamířil Moták myšlenkami už k nedělnímu duelu s překvapivým sousedem v tabulce z Kladna.

Hradec se veze dál na vlně. „Hrozně si výsledku vážíme,“ děkoval do kabiny kouč Tomáš Martinec. „Pomohli nám diváci, kteří nás hnali za vítězstvím, hráči od prvního do posledního dřeli. Každý se podřídil týmovému úspěchu,“ pochvaloval si. Právě proto přišla na konci Pavlíkova sladká tečka. „Trošku jsme se báli, abychom po srovnání nebyli pasivní, nepodělali se z gólu, ale kluci si šli za vítězstvím a možná i se štěstím jsme rozhodli,“ mnul si ruce Martinec.

Třinec odjížděl domů zklamaný, ale zapomeňte na to, že by se v organizaci usadilo kdovíjaké dusno. Pád dolů berou v klubu nemile a všichni si drbou hlavu, přemýšlejí, kudy z toho ven. Ale nepanikaří.

Jedním z vyhlížených impulsů by měl být návrat Martina Růžičky, jenž se po dlouhém zranění stále dává do kupy. S mužstvem trénuje, avšak nastoupí do sestavy až tehdy, kdy se bude cítit jako hráč, který má šanci a nástroje k tomu mančaft nakopnout a pozvednout.

„Doufáme, že to bude co nejdříve, věřím, že někdy v následujícím týdnu. Jsme domluveni, že Martin přijde a řekne, že je připraven. Pak bude hrát. Jinak to nemá cenu. Respektujeme zdraví hráčů, což je nejpřednější věc. Zvlášť u takových kanonýrů,“ řekl k tomu Zdeněk Moták.

Mountfield HK Vše o klubu ZDE

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 03:01. Jergl, 56:38. R. Pavlík Hosté: 53:25. Teplý Sestavy Domácí: Škorvánek (F. Novotný) – Freibergs, Mudrák, Kalina, McCormack, Pavelka (C), Pláněk (A), Bučko – Pilař, Tamáši, Jergl – R. Pavlík, Miškář, Šťastný – P. Moravec, Bunnaman, Dmowski – A. Novotný, Štohanzl, Všetečka. Hosté: Mazanec (Kacetl) – Jank, Adámek, Smith, J. Jeřábek, Nedomlel, Kundrátek – Roman, Vrána (C), Kurovský – Hrehorčák, Čacho, Dravecký (A) – Kovařčík, Cienciala, Nestrašil (A) – Teplý, Addamo, Daňo. Rozhodčí Kika, Zeliska – Svoboda, Gerát Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové