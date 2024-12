Heroická Plzeň zastavila pardubickou jízdu. Ujely nám nervy, zmínil Sedlák

Dynamo se dostalo do laufu. Od derby s Hradcem Králové vyhrálo třikrát po sobě, během vítězné minisérie nastřílelo 17 gólů. Jenže najednou ani ťuk. Přitom se Pardubičtí od prvního buly nastěhovali k indiánům domů a v první třetině hráli dvakrát přesilovku. Srdnatá plzeňská smečka však nápor ustála a Nick Malík v bráně deptal jednoho nájezdníka po druhém. Co šance, to vztyčený prst. Tak určitě. To víte, že jo…

„Největším soupeřem jsme si byli my sami. V úvodní části jsme měli navrch, ale nevyužili jsme šance, co jsme měli, gól dali oni. Pak nám ujely nervy. Hráli jsme tři na pět, inkasovali podruhé. Čtvrtý gól byl smolný po odrazu. Pak už bylo těžké dotahovat. Přišlo to pozdě,“ hodnotil kapitán hostů Lukáš Sedlák.

Za Pardubice nastoupil poprvé slovenský útočník Miloš Kelemen, který se vrátil do extraligy z AHL. Při svém prvním střídání z levé strany ostře vypálil na Malíka, ale to bylo asi všechno, čím na sebe upozornil. Při pokusu jiného navrátilce Jakuba Zbořila o vyhození po mantinelu zachytil kotouč plzeňský Elson, jeho ránu Will vyrazil napravo od sebe, kde stál Ondřej Matýs, jeden z bývalých hráčů Dynama na straně Plzně. Šlo o třetí střelu domácích na bránu.

První Sedlákova lajna se Smejkalem a Červenkou představovala pro škodovku neustálé nebezpečí. Malík však spolehlivě tlumil puky, nedal šanci k dorážkám, se vším si poradil. „Lajna s Červenkou má rychlost, dokážou vymyslet věci, co ostatní ne. Ale nejen oni. Ale mně tohle vyhovuje, udržím krok s hrou. Zápas nebyl lehký, mají kvalitu. My už jsme si pár zápasů vedli dobře jako tým, dodržujeme, co máme hrát. Navzájem jsme si pomohli. To byl klíč k úspěchu,“ řekl.

Druhý zásah přišel v krátké přesilovce pět na tři. Svižný ťukes, na jehož konci stál Dominik Simon. Jak z pardubické učebnice. Předcházelo mu pár vypjatých okamžiků. Sedlák přetáhl hokejkou Jakuba Lva. Ale vylučovalo se až při následné šarvátce. Mandát po odpískání vystartoval na Nenonena.

„Tam jsme nezvládli dvě situace. Z toho pramenil další gól, což nás stálo v závěru větší šanci na vyrovnání. Kdybychom to zvládli, utkání by se vyvíjelo jinak. Prohráli jsme, ale nesmíme si říkat, že to občas musí přijít. Musíme se poučit, proč jsme prohráli, co se stalo v polovině druhé třetiny. Jinak tam byly dobré věci. Těch špatných se musíme vyvarovat,“ přiznal Sedlák.

„Bylo to vyostřené, vlezlo jim do hlavy, že jsme tak dlouho proti nim drželi nulu. Už je to trošku deptalo, Sedlák asi měl řeči, se Lvem se do sebe pustili. Ale hokej je tím zajímavější. Já takové věci nevnímám,“ připustil Malík.

O nulu se nakonec připravil sám. V rozehrávce si někdy počíná jak kaskadér. V 56. minutě mu za stavu 4:0 nevyšla, namazal Tomáši Vondráčkovi, v přesilovce Pardubice přidaly ještě jednu trefu. „Pro puk si jezdím často, kdyby se to nestalo, asi by bylo něco divně. Raději teď, než v play off. Z každé chyby, co udělám, se většinou poučím. Kdyby mi to sedlo, jedeme tři na jednoho. Měl jsem dobrý úmysl, bohužel se stalo tohle,“ dodal jinak bezchybný gólman Plzně.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:09. Rohlík, 35:22. Simon, 41:44. Nenonen, 49:23. Simon, 59:48. Merežko Hosté: 55:19. Vondráček, 56:49. Paulovič Sestavy Domácí: Malík (Hrenák) – Rubins (A), Kvasnička, Šalda, Merežko, Malák, Piskáček, Skok – Elson, Simon, Rohlík – Schleiss (A), Klepiš, Holešinský – Nenonen, Lev (C), L. Strnad – Matýs, Mertl, Urban – Šiler. Hosté: Will (Vondraš) – D. Musil, Čerešňák (A), L. Hájek, Hrádek, Vála, J. Zbořil, Houdek – Červenka (A), Sedlák (C), Smejkal – R. Kousal, Kondelík, T. Kaut – Kelemen, Paulovič, Herčík – Mandát, Poulíček, Vondráček. Rozhodčí Šír, Obadal – Hlavatý, Axman Stadion LOGSPEED CZ Aréna, Plzeň Návštěva 4123 diváků