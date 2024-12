Z hrdiny málem padouchem. Klimeš zastavil 50 střel, ale litoval vyloučení

Na začátku října se vítkovickou kabinou prohnala viróza. Klub odložil zápasy s Mladou Boleslaví a Českými Budějovicemi a na jih Čech zavítal až o dva měsíce později a pod vedením nového hlavního trenéra Vlastimila Wojnara. Po strastech s nemocí je tentokrát nezastavil ani (Matej) Kašlík.

Právě slovenský útočník Motoru v první třetině asistoval na vyrovnávací branku talentovanému obránci Tomáši Cibulkovi. Bronzový medailista z letošního mistrovství světa dvacetiletých se trefil počtvrté za posledních sedm zápasů, dvakrát za toto období navíc do sítě skvěle chytajícího Lukáše Klimeše.

„Střelu jsem moc neviděl. Vím, že mě to trefilo do hokejky a koukal jsem po spoluhráčích, kde puk je. Pak už bylo pozdě,“ komentoval třicetiletý brankář první inkasovaný gól.

Vítkovice si po ztrátě vedení vytvořily ve druhém dějství dvougólový náskok a dlouho to vypadalo, že i přes nápor domácích si jdou pro výhru. Jenže z hrdiny byl nakonec málem zloduch. Klimeš pět minut před koncem neudržel nervy a za konflikt s Filipem Přikrylem v brankovišti dostal trest.

„Závěr jsme zdramatizovali, hlavně já udělal chybu, musím udržet emoce. Uvědomil jsem si to hned, jak jsem to udělal, že i kdyby mi skákal po hlavě, tak to musím udržet. Málem jsem to klukům zkazil, což by mě strašně mrzelo. Naštěstí to dobře dopadlo,“ litoval hostující gólman oslabení, v němž inkasoval třetí branku.

Rodák z Brna se nakonec zastavil na fantastických padesáti zákrocích a jen marně lovil z paměti, kdy naposledy čelil takovému náporu. „Padesát střel je opravdu hodně. Jak prohrávali, tak pak začali všechno házet do brány a doufali v odraz. Zachránily mě dvě tyčky. Jak jsme měli sérii, kdy mě to moc netrefovalo a prohrávali jsme, tak teď se štěstí, doufám, otočilo,“ pravil Klimeš.

Díky jeho výraznému příspěvku se Vítkovice posunuly v tabulce z desátého na osmé místo a na svého posledního soupeře ztrácí jen bod.

„Hráči si pod dojmem výkonů a zápasu ve Vítkovicích mysleli, že to bude lehké. Pár procent v nastavení psychiky pak dělá rozdíl v zápase,“ mrzelo asistenta domácího trenéra Jiřího Hanzlíka. Jeho svěřenci vyšli bodově naprázdno poprvé od 20. listopadu a nyní před sebou mají páteční představení v Plzni. Vítkovice zakončí třízápasovou šňůru na ledech soupeřů v Kladně.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 13:39. Cibulka, 48:26. Ordoš, 56:47. Adam Kubík Hosté: 03:31. Nellis, 21:23. Kalus, 23:23. Barinka, 49:31. Nellis Sestavy Domácí: Strmeň (Klouček) – Pýcha, Reilly, Cibulka, Vráblík, Doudera (A), Kachyňa – Olesen, T. Zohorna (A), Gulaš (C) – Ordoš, Harris, Kašlík – Adam Kubík, Přikryl, M. Beránek – Koláček, Toman, Valský. Hosté: Klimeš (Pařík) – Demel (A), Košťálek (C), Mikuš (A), Prčík, Percy, L. Kovář, Glos – Bambula, Nellis, Zdráhal – Kalus, Hladonik, Barinka – Rihards Bukarts, Yetman, Roberts Bukarts – Hašek, Eberle, Lednický – Vehovský. Rozhodčí Pražák, Šindel – Zíka, Hnát Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 5584 diváků