ZIMÁK ŽIVĚ s Bedýnkou a Furchem: O Boleslavi, Jágrovi i hattricku Irvinga

Neopomenou ani Pardubice, které doma porazily Karlovy Vary 5:1 a na čele tabulky udržely pětibodový náskok před Litvínovem. Prostor dostane i brněnská Kometa, která utnula sérii čtyř zápasů bez výhry proti Spartě. Té nepomohl ani hattrick kanadského beka Aaron Irvinga. A jak pražský tým ovlivnil příchod Michaela Špačka?

Nejen na to odpoví hosté a redaktoři deníku Sport. Prostor v Zimáku ŽIVĚ bude i na Vaše dotazy, tak neváhejte a ptejte se na to, co Vás zajímá!