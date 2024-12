Hrabík slyšel od Formana: Řekni, že tě to zas trefilo! Jágr? Respekt

Dlouho marně dobývali kladenskou defenzivu, čtyřgólovou smrští ve druhé třetině si ale hokejisté Sparty zajistili vítězství. Podepsal se pod něj i Kryštof Hrabík. Šikovnou tečí zvýšil na 2:0 a sezonní gólové konto zaokrouhlil na deset přesných zásahů. „Kryštofe, řekni jim to. Že tě to zase trefilo,“ volal na něj se smíchem spoluhráč Miroslav Forman při rozhovoru. V kabině Sparty zavládla po výhře dobrá nálada. „Kromě třetí třetiny, která se nám nevydařila, jsem si to užil,“ hodnotil kladenský odchovanec.

Asi se shodneme, že klíčem k vítězství byla druhá třetina, že?

„Souhlasím. Ani první nebyla špatně odehraná. Jen přesilovky mohly být trochu lepší, nechali jsme je tam párkrát ulítnout. Ve druhé třetině nám to tam ale napadalo a určitě nám to pomohlo k výsledku.“

Právě díky čtyřem přesilovkám krátce po sobě jste si ale vytvořili drtivý tlak.

„Párkrát jsme je pustili do brejků nebo přečíslení, což nechceme. Na druhou stranou, i když góly nedáme, tak přesilovkou se snažíme vzít si momentum a energii překlopit na naši stranu. I když jsme nedali gól, naše první přesilovka měla dobré věci. Další věc je, že domácímu týmu ubývají síly tím, že je vyloučený. Škoda, že jsme v přesilovkách nedali gól, ale věřím, že do dalších zápasů to přijde.“

Zlomil Kladno váš gól na 2:0?

„Řekněme, že nás to možná trochu uklidnilo. Ale rozhodně bych to nepovažoval za rozhodující bod. Gól na 3:0 byl stejně důležitý jako ten na 1:0. Jsme rádi, že jsme šli jako první do vedení, pak se člověku hraje líp. Za jakéhokoliv výsledku se musíme soustředit, abychom odváděli práci, co máme, a vyhrávali zápasy.“

Jsou pro vás pořád zápasy v Kladně speciální, nebo to nevnímáte? Tady jste hokejově vyrostl.

„Rozhodně to vnímám. Strávil jsem tady docela dlouhou dobu a pořád znám lidi kolem. Pozdravím se s nimi a pořád je to pro mě speciální. Na Kladno nikdy nezapomenu. Teď, když je to proti panu Jágrovi, tak je to ještě speciálnější. Člověk se ale v životě posouvá. Teď jsem na Spartě a šťastný. Snažím se podávat maximální výkony.“

Jaromír Jágr vám dal gól stejně jako v prvním zápase v Kladně.

„Klobouk dolů, že pořád hraje. Je to anomálie, ještě hraje tak, jak hraje. Veškerý respekt. Máme na něj trošku smůlu. Budeme si ho muset líp pohlídat do dalších zápasů.“