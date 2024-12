Klasika Komety: prázdná brána, Flek, gól! Bylo to stoprocentní, řekl Pospíšil

Nebyl to duel pro řadové vojáky. Palbu na třineckého mistra (4:2) řídila pětice nejproduktivnějších borců Komety. Zkrátka za to vzali lídři. Zavěsila esa Mueller, Ďaloga, Pospíšil a Flek, dva body za asistence pobral Zbořil. Ten ale ve finiši nedisciplinovaností ohrozil domácí výhru. „Neumím si vysvětlit, proč takto končíme zápasy a dáváme soupeřům šance to zdramatizovat,“ krčil rameny Kristián Pospíšil.

Čekáte od Komety po nabrání náskoku klidnou koncovku? Smůla. Pokorného soubor není stavěný na sladkou romantiku, miluje pořádné thrillery. Někdy až krvavé. Jako teď proti Ocelářům. Když Adam Zbořil zranil hokejkou v obličeji Martina Růžičku, dostali hosté 73 sekund před koncem za stavu 3:2 přesilovku. Odvolali gólmana Marka Mazance a doufali v rychlý třetí gól v řadě.

Ovšem Jakub Flek vystihl nahrávku a jak je jeho zvykem, poslal puk do prázdné klece. „Obvykle uletí bekům, ale teď to bylo jiné. Dostal se na odražený kotouč a trefil to přes celé,“ poznamenal trenér Kamil Pokorný. „Říkal jsem: Dejte dam Flíčka a je stoprocentní, že dá gól do prázdné a my máme výhru. Jsem rád, že mu to lepí,“ pousmál se Kristián Pospíšil, jenž po následcích úrazu v Pardubicích nastupuje se zatmaveným plexisklem. Stále není zcela fit. „Po otřesu mozku mě hodně bolely oči, nosil jsem i modré brýle, aby mi pomohly ztlumit světlo. Nechci se vymlouvat, ale pořád to cítím,“ přiznal po nerváku.

Ještě dvě a půl minuty před koncem držela Kometa pohodlné vedení 3:0. Fanoušci tleskali, někteří už se vydali na cestu domů, aby se nemuseli prodírat davem. V tu chvíli se úřadující šampion vrátil do zápasu. V přesilovce odčaroval Krošeljovo kouzlo Ondřej Kovařčík (nechytatelná rána) a za šestnáct vteřin dorazil puk zblízka Marko Daňo. Z ničeho vzniklo prvotřídní drama, které zvýraznil faulem útočník Adam Zbořil.

Ten nasbíral v úplném závěru šest trestných minut a zkomplikoval spoluhráčům dojezd utkání. Jenže hra soupeře bez gólmana, to je výsostná disciplína Jakuba Fleka. Prázdná brána je jeho jasný terč, který s oblibou a pravidelně trefuje. Tentokrát zase. Navíc z dálky, z těžké pozice…

Pořád čekáte, kdy to Kometa a Třinec v sezoně pořádně rozbalí. Udělají šňůru pěti šesti výher a vykopnou se v tabulce tam, kam chtějí patřit. Zatím je to ale tak, že příslib střídá zklamání. Po dílčích úspěších vždycky přijde facka. Tentokrát si ji po dvou vítězstvích v řadě nechali dát Oceláři. Ve Winning Group Areně skórovali až v 58. minutě v přesilovce. „Góly jsme začali dávat až v samotném záběru. Třetí třetina byla dobrá,“ shrnul kouč Zdeněk Moták.

Za Markem Mazancem dvakrát zvonila tyčka (Flek, Mueller), čtyři puky nicméně v jeho síti skončily. V početné výhodě se perfektně trefil příklepem Peter Mueller, pak z mezikruží obránce Marek Ďaloga (v sezoně už 7 branek) a Pospíšil bravurně proměnil nájezd po Muellerově skvostném uvolnění. „Síla týmu se ukáže i tím, že dokážeme takový závěr ustát a udržet výhru,“ mínil slovenský křídelník, jehož těší střelecký progres kamaráda Ďalogy.

Každé léto spolu na Slovensku trénují a pilují i zakončení. Důsledně, i s pomocí videa. „Nikdy se nevzdává a věří svým schopnostem. On umí dávat góly, najít si pozici. Jde si za tím. Když využije své šance, je to hráč pro NHL,“ řekl Pospíšil o Ďalogovi.

Brno porazilo Třinec potřetí po sobě. „Soupeři se dokonale znají,“ podotkl brněnský trenér Pokorný, jenž by uvítal klidnější závěry. „Vždycky si to nějak zkomplikujeme,“ povzdechl si.