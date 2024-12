Navrátil po operaci zase řádí: Ale mám respekt, ještě to není stoprocentní

Kdyby Olomouc dvě minuty před koncem trefila odkrytou kasu a nenechala Motor vzápětí srovnat, byl by to bezchybný příběh. Šlo by o jedinou branku zápasu. I tak byl ale comeback Jakuba Navrátila fajnový! Útočník Mory a její nejproduktivnější hráč v minulé sezoně se po operaci ramene vrátil po třech měsících, hned se trefil a ve 30. kole extraligy přispěl k dvoubodovému zisku za výhru 2:1 po nájezdech. „Kuba už je delší dobu v tréninku, podstupuje i souboje. Návrat okořenil gólem, což je skvělé. Pomůže to jemu i nám. Jsme rádi, že je fit a že je zdravý,“ radoval se kouč Róbert Petrovický.

Fakt šlo o neplánovaný comeback?

„V pátek ráno jsem odtrénoval normální trénink. Večer mi volal trenér, jak se cítím, jestli zvládnu odehrát zápas, protože někteří kluci vypadli. Řekl jsem, že se cítím fajn a že jdeme do toho. Nebudu kecat, měl jsem trošku obavy. Ale bylo to lepší, než jsem čekal. I skrz fyzičku. Cítil jsem se celkem fajn.“

Takže verdikt byl na vás.

„Určitě, nikdo mě do toho nechtěl tlačit. Ptali se mě hlavně na pocit, jestli do toho chci jít, nebo nechci. Já jsem se rozhodl sám.“

A vše drží?

„Musím zaklepat, že jo. Vše probíhá, jak má. Ještě to není stoprocentní, ale jsem rád, že jsem si zkusil zápasové tempo a že rameno vydrželo.“

Co ještě chybí do úplného top stavu?

„Zevní rozsahy ještě nejsou stoprocentní, musí se to procvičovat.“

Na ramena jste expert, že?

„Druhé jsem měl před lety taky operované, takže jsem věděl, do čeho jdu. Tehdy to taky trvalo tři měsíce od operace do zápasu. Je to jak první utkání po letní přípravě, nevíte, co od toho čekat. Kluci mi však hodně pomohli a podrželi mě, což bylo fajn. Samozřejmě máte ze soubojů přirozený respekt. Na trénincích je to fajn, tam se hlídáte, s klukama si nechcete něco udělat. Ale při zápasech nevíte, odkud kdo přiletí, jestli vás blbě netrefí. Nikdo neuhne ani o centimetr, ale necítil jsem, že by po mně soupeř šel o to víc.“

Naopak vás nechal skórovat.

„Popravdě jsem nečekal, že mi Petr Fridrich ještě nahraje. Jeli jsme oba po ruce, to je vždycky těžší přihrát. Ale procpal a nachystal mi to parádně. Na gólmana jsem se ani nedíval, jen jsem zavřel oči a vystřelil někam nahoru. Později v přesilovce jsem do toho plácnul taky, ale jen do tyčky.“

Nicméně nájezd v rozstřelu se moc nepovedl...

„Byl jsem připravený na jinačího gólmana, ale ten vystřídal a vzal mi hned nápad z hlavy.“ (smích)

A Motor vám vzal bod navíc na konci základní hrací doby. Berete to jako ztrátu?

„Ztráta to je. Buď jsme měli dát gól do prázdné, nebo udržet výsledek 1:0. Ale to je hokej, musíme se z toho poučit. Jsme rádi i za dva body. Kluci to v nájezdech parádně udělali a hlavně Machy (Matěj Machovský) podal skvělý výkon. Výhra jde za ním.“

Teď ještě aby jich přibývalo a nesledoval jste pád tabulkou jako při rekonvalescenci...

„Bylo mi hrozně, není hezké sledovat prohry. Přitom herně to bylo třeba ve Vítkovicích fajn. Parádní zápas, akorát jedna chybka v prodloužení. To se stává, herně jdeme nahoru.“