Sparta se v koncovce stále trápí. Nehezký gól? Odrazíme se, věří Řepík

Obránce Aaron Irving se v extralize na stadionu Západočechů prosadil potřetí v řadě. Přesilovková šleha bez přípravy znamenala jeho dvanáctý zářez v sezoně. Je nejlepším střelcem mezi beky, zároveň vyčnívá i nade všemi útočníky, které Sparta má.

Rudý obr má v poslední době ke klidu a spokojenosti daleko. Z posledních jedenácti extraligových utkání včetně Plzně vyhrál pražský tým čtyři a připsal si čtrnáct bodů. Souží se v koncovce, přestal střílet góly. Bobtná jako sopka před explozí. Od kanonády proti Pardubicím z poloviny listopadu (8:1) nedal pražský tým v zápase víc než čtyři góly. Na Vánoce doma proti Karlovým Varům skóroval do vyklizené branky, Plzni uštědřil dva údery a další do opuštěné klece, když „Indiáni“ stáhli gólmana.

„Mluvíme o tom, snažíme se na tréninku pilovat střelbu, tlačit se do brány. Možná je tam malinko křeč i kvůli výsledkům, úplně se nám nedařilo. Je to takové kostrbaté a nepadá nám to tam. Ale nesmíme se ničemu poddávat, musíme si věřit, chodit do předbrankového prostoru, házet tam puky. Začít nehezkými góly, od nich se můžeme odrazit,“ přemítal Michal Řepík.

Zápas na západě Čech nepatřil ze strany Sparty mezi úplně povedené. V jiných herně dominovala, jenže neuspěla. Jako doma s Brnem nebo Karlovými Vary. Útočné řady si šance vytváří, ale neproměňují. Sparťané patří mezi celky, které nejčastěji pálí ze slotu. Jenže pokusy z dobrých pozic, které dřív nemíjely cíl, míří kolikrát do břicha, ramena, končí na betonech brankáře.

„Určitě to máme trošičku v hlavách. Každý to chce dát, ale když přijde šance, soustředíme se možná až moc a nezvládneme to. Góly nedáváme, v koncovce se určitě musíme zlepšit,“ připustil Řepík. Ne všechno funguje tak, jak se čekalo. Michael Špaček přišel jako velká posila, dal gól Växjö v Lize mistrů, ale v šesti extraligových zápasech ještě neskóroval. Připsal si jen dvě asistence. Sobotka se trefil po jedenácti zápasech, Roman Horák čeká na gól v české soutěži deset utkání, Tomáš Hyka devět. Pavel Kousal má ve 23 startech jedinou trefu.

Sparta oplývá šikovností, ale postrádá víc tvrdosti. Málo to řeže, hlavně kolem brankoviště. Z útočných hrotů si střelecky s devíti zásahy nejlépe vede Kryštof Hrabík, který si v mlátičce umí poradit. Také obrat v Plzni nastal po špinavém gólu, kdy se Řepík natlačil k bližší tyči a po zásahu Jakuba Lva lehl na brankáře Nicka Malíka. Ten proti Sobotkově střele nemohl zasáhnout.

Sparta postoupila do semifinále CHL, proti ostatním celkům má nabitý program, hodně se nacestuje. „Ale na tohle bych to nesváděl,“ odmítl Řepík. „Nějaké extra zápasy tam byly, na druhou stranu nemusíme tolik trénovat a každý chce hrát. V Lize mistrů nastupujeme proti silným soupeřům. Je to jiná soutěž, jiné zkušenosti, které nám můžou pomoct směrem ke konci sezony. Do toho trénujeme, což je potřeba, občas dostaneme volno nebo chodíme jen na kolo a nemusíme na led. Záleží na nás. Musíme se zvednout jako tým a dávat víc gólů. Nezbývá nám nic jiného, než se z toho dostat. Hlavně my v kabině si musíme pomoct, tahat za jeden provaz. A převracet zápasy na svou stranu.“

Jako v Plzni, která se po bídném vstupu do sezony výrazně zvedla. Pražané mají po Litvínovu druhou nejlepší bilanci z venkovních zápasů, doma jsou ale až desátí. I tohle potřebují napravit. „Doufám, že se od výhry v Plzni odrazíme. Ještě nás v tomhle kalendářním roce čekají České Budějovice. Budeme to před našimi fanoušky chtít zvládnout, poslední dobou jsme doma ztráceli spousty bodů,“ dodal Michal Řepík.