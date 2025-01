Frodl chtěl dát gól a Varům málem zatopil. Poslední Liberec se potápí

Zklamání z neobvykle matného vystupování libereckého klubu vyhání doposud velmi loajální příznivce z tribun Home Credit arény. V neděli jich dorazily něco málo přes 3300, vliv měla venkovní slota i televizní přenos. Ale ze všeho nejvíc trvající tygří soužení.

Je to krize jako vyšitá. Křeč a zbytečné chyby, navrch frustrace po některých výrocích arbitrů, slabá předfinální fáze i koncovka, trocha tradiční smůly a najednou máte po zápase. V pátek před ligou byli Severočeši ještě třináctí, klíčový duel s kladenským sousedem však nezvládli a vzhledem k výhře Rytířů v Třinci se manko na předposlední flek zvýšilo na čtyři body. Což není málo. „Nic není ztracené. Věřím, že do toho ještě pořádně kopneme,“ doufá gólman Petr Kváča.

Nebýt v pohodě a do toho se střílet do vlastní nohy, to už chce pevné nervy, abyste se nezbláznili. V 8. minutě bek Michal Ivan při rozehrávce nahrál na slot namísto Róbertu Lantošimu Filipu Kofferovi a překvapený Petr Kváča nestačil reagovat – 0:1. Další krizový moment přišel za dalších deset minut poté, co hákovaný Oscar Flynn opětoval nepotrestaný faul krosčekem a navíc cosi prohodil směrem k rozhodčímu. Energie měla rázem čtyřminutovou výhodu.

Emoce na střídačce Tygrů, kapitán nechápal

Ale protože ani hosté nepředváděli v ofenzivě nic světoborného, skóre zůstávalo řešitelné. Děj na ledě ovšem moc optimismu domácím nepřinášel. Navíc se střídačkou začaly cloumat emoce, ve 24. minutě jim sudí dali trest za nevhodné pokřiky. „Řvou na nás jako smyslů zbavení,“ šlo zaslechnout sudího v komunikaci s kapitánem Tygrů Tomášem Filippim. „Cože? Jako smyslů zbavení?!“ nechápal lídr týmu.

Severočeši se ubránili a nedlouho poté dostali čtyřminutovou výhodu oni po vysoké holi Tomáše Redlicha v obličeji Jaspera Weatherbyho. V přesilovce přišla divácká odezva, jednalo se však o pískot fanoušků na vlastní tým, jemuž nic nevycházelo, Dominik Frodl nemusel řešit vážnější situaci. Zato na druhé straně došlo na druhé klepnutí přes prsty – obránce Vojtěch Budík neuhlídal před brankou tečujícího Eirika Salstena a v čase 39:52 utekli Západočeši do dvougólového brejku.

Paterovci prakticky celou třetí třetinu účelně hlídali tuplované vedení, ale po Flynnově šikovné teči v čase 58:39 a při hře bez Kváči přece jen uhodilo.

Zhruba 40 sekund před koncem mohl přijít velký moment. Oboustranně. Dominik Frodl za brankou popadl kotouč a měl čas trefit odkrytou klec. Puk však cíl minul a kvůli zakázanému uvolnění hra zůstala v karlovarské zóně. Kdyby Frodl puk jen rozehrál, jeho tým mohl ušetřit čas i nervy. Věci se totiž vyvinuly tak, že Flynn se dostal do obrovské šance na srovnání, ale zblízka přestřelil. Záhy si Salsten dovážkou puku do prázdné brány obstaral druhý dvougólový večer v extralize. „Na konci to bylo lehké drama, ale Frodo nás zase podržel, takže tři body odvážíme my,“ těšilo Salstena.

Kouč poražených uznal, že zaslouženě. „Byli jsme horším týmem. Měli jsme špatný začátek, dostali jsme po chybě gól. Moc tlaku jsme si až na závěr utkání nevytvořili. Hosté si zaslouženě odváží všechny body,“ uznal Filip Pešán.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 58:39. Flynn Hosté: 07:27. Koffer, 39:52. Salsten, 59:55. Salsten Sestavy Domácí: Kváča (Král) – Šimek (A), Aubrecht, Ivan, Melancon, Derner, Budík, Krutil – Pérez, Filippi (C), Faško-Rudáš – Flynn, Weatherby, Lantoši – Ryšavý, Jansa, Kelly Klíma – Vlach (A), Petrovský, Zachar. Hosté: Frodl (Hamalčík) – Mikyska, Jaks, Reunanen, Plutnar, Mamčics, D. Moravec, Rulík – O. Procházka, Černoch (C), O. Beránek – Jiskra (A), Gríger, Vracovský – Salsten, Ilomäki (A), Kofroň – T. Redlich, Šír, Koffer – Janata. Rozhodčí Cabák, Kika – Svoboda, Štěpánek Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 3366 diváků