Pátý triumf v řadě Spartě vystřelil Špaček. Herně už se cítím líp, hlásil

Tři minuty před koncem mohl Filip Chlapík rozhodnout. Tváří v tvář mladoboleslavskému brankáři Růžičkovi však místo střely zvolil ještě kličku do strany navíc. Hokejisté Sparty nakonec podruhé za sebou dotáhli výhru v prodloužení. „Bylo to hodně urputné. Jezdili jsme pořád do plných,“ řekl Michael Špaček, který bekhendovou kličkou rozhodl o vítězství 2:1, pátém bodovém zisku v řadě.