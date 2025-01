Vítkovice potvrdily Hausera. Šimíček: Je hladový. Řeší se další posily

Čtyři porážky v řadě, pět zraněných hráčů a propad na dvanácté místo v tabulce. Vstup do nového roku zkrátka Vítkovicím nevychází na všech frontách. Kormidlem se pokusí pootočit Petr Hauser, jenž do Ostravy přichází na hostování do konce sezony. „Petr je mladý a urostlý útočník, který je hladový po extralize. Má zkušenosti z mládežnických reprezentací a vidíme ho jako vhodného hráče pro rozšíření týmu před klíčovým obdobím sezony,“ řekl vítkovický sportovní ředitel Roman Šimíček pro klubový web.