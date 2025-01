Hradec na lovu obrů. Na bratry nasadil osobní stráž: Ukázali jsme charakter

Sparta, Pardubice a Litvínov. V extralize se vykrystalizovala vládnoucí trojka s nejvyššími ambicemi, zbytek týmů se měl letos skromně krčit až za ní. Jenže Hradec si řekl ne. Ve 40. kole proti třetí Cheze otočil skóre, uspěl 3:2 v prodloužení a přiblížil se soupeři na dosah. Hlavně si však dokázal, že by do velké hry mohl sám vstoupit a šokovat. „Tým je zdravý, věří si navzdory soupeřově kvalitě. A hráči to ukázali,“ cenil si domácí asistent Peter Frühauf.