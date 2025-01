Výpomoc ze Vsetína spasila Vítkovice: Baráž? Je brzy o tom spekulovat

Šel na věc dříve, než se v ostravské aréně stačil pořádně rozkoukat. V 7. minutě za ním přišel kouč Václav Varaďa se slovy: „Připrav se, jdeš tam.“ Jan Lukáš zažil v dresu vítkovických hokejistů pořádně ostrý debut, v němž měl za nepříznivého stavu odvracet hrozící blamáž. Úkol splnil na výbornou, devatenácti úspěšnými zákroky přispěl k výhře 4:3 nad Libercem. „Nijak jsem si to nepřipouštěl. Věděl jsem, do jaké situace jdu. Chtěl jsem zůstat pozitivní,“ popisoval gólman.

Po štacích ve Spartě, Mladé Boleslavi, Olomouci, Hradci Králové či finské SaiPě přicházel Jan Lukáš v létě s velkou pompou. V sezoně 2024/25 ale zatím odchytal za Vsetín jen dvanáct duelů. V posledních dnech se navíc propadl na pozici brankářské trojky za Adamem Pavlíčkem a Tomasem Rydénem.

O víkendu zazvonil na Valašsku telefon z Vítkovic, které nutně potřebovaly pomoct. Kvůli zranění v dolní části těla jim až do reprezentační pauzy vypadl Lukáš Klimeš. Do Maxa ligy museli Ostravané sáhnout už v pátek, kdy trenér Varaďa ukázal na porubského Daniela Dolejše, jenž šel v Hradci Králové okamžitě do akce. Podobnou zkoušku zažil také Lukáš.

V Plzni ještě otevíral dvířka od střídačky, proti Bílým Tygrům už ale nasazoval lapačku i masku. Konkrétně v čase 6:09 poté, co Lukáš Pařík vylovil druhý kousek ze sítě. „Šel jsem tam za stavu 0:2. Vím, v jaké situaci se Vítkovice nachází, takže to bylo těžké,“ přiznal Lukáš.

Prostor k rozkoukání nedostal, v laufu hrající Liberec na něj pálil ze všech stran. Počátečnímu tlaku ale odolal a čisté konto držel až do 44. minuty, kdy jej nahozením od modré zaskočil Layton Ford Ahac. „Rána se mi trošku ztratila, přejížděl tam hráč, takže bohužel,“ pokrčil rameny zkušený gólman. Následně už bránu zavřel a v závěrečných minutách sledoval obrat. Vítkovice uzmuly první výhru od 26. prosince, dočkaly se po deseti nezdarech za sebou.

„Jsem rád, že se nám to všem povedlo a snad je to už na dobré cestě. Atmosféra nebyla poslední dobou ideální, bylo to znát a šlo to vidět i na ledě. My jsme to ale chtěli víc než Liberec, a proto jsme zaslouženě vyhráli,“ těšilo Lukáše.

„Ocenil bych bojovnost, s jakou jsme šli do brány. Myslím si, že góly, které jsme ve třetí třetině dali, pramenily z jednoduchosti. Závěr pro mě nebyl moc náročný, protože kluci zablokovali dost střel. Jde to hlavně za obranou,“ smekl olomoucký rodák.

Lukáš sice Vítkovice nasměroval k vytouženému vítězství, sám ale v této chvíli neví, zda v Ostravě bude pokračovat. Jeho výpomoc se seběhla rychle. „Dozvěděl jsem se to v sobotu u nás na tréninku, pak mě hned nabírali po cestě do Plzně. To, že jedu i na Liberec, jsem se dozvěděl až v pondělí večer. Ráno jsem se nachystal a přijel,“ pousmál se mistr Slovenska z roku 2018.

Nyní však stále patří mužstvu, které v Maxa lize pokukuje po nejvyšším stupínku. V play off bude s největšími konkurenty ze Zlína a Poruby zápolit o další účast v baráži. V dubnu se tak reálně může stát, že v bojích o extraligovou příslušnost změří síly Vítkovice a Vsetín. „Takhle jsem o tom nepřemýšlel. Můžete hrát i play off, můžete hrát cokoliv. Je dost brzy o tom povídat a spekulovat. Je třeba jít zápas od zápasu,“ dodal Lukáš.