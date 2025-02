Lazaret se rozrůstá. Bambula s Percym? Teď nebudou, potvrdil Varaďa

Percy kvůli častým zdravotním komplikacím vynechal v této sezoně deset utkání. Dlouho se hledal, spekulovalo se o výměně, nicméně výrazné zlepšení se přece jen dostavilo. Znovu se stal oporou a vydatně pomáhal v přesilovkách. Nyní ale přišla rána. Jednatřicetiletý Kanaďan je po zásahu pukem na marodce.

Aby toho nebylo málo, ve druhé třetině odstoupil i Jan Bambula, jehož souboj s Robinem Sapouškem nevydrželo koleno. Nemohl došlápnout na nohu, do šatny mu pomáhali spoluhráči. „Ani jeden v neděli určitě nebude,“ potvrdil kouč Václav Varaďa.

Vítkovické trápí početná marodka delší dobu. Už od prosince jim kvůli otřesu mozku chybí produktivní Jindřich Abdul, Lotyš Rihards Bukarts musel se zraněním v dolní části těla na operaci. Téměř měsíc s nemocí zápolí Marcel Barinka, bitvy s Pardubicemi a Karlovými Vary neodehrál ani Matěj Prčík. Alespoň částečnou útěchu pro vítkovické trenéry znamenají návraty Patrika Marcela a Lukáše Klimeše.

„Většina hráčů už trénuje v plném režimu, takže určitě na to budeme reagovat. Uvidíme, jaký bude zdravotní stav. Ale jak jsem zmiňoval, Stuart ani Honza Bambula hrát nebudou,“ zopakoval Varaďa.

Ridera sedm kol před koncem základní části znovu spadla na poslední místo, na Kladno i Olomouc vzhlíží s tříbodovou ztrátou. Zpět na vítěznou vlnu se pokusí vydrápat na ledě Mladé Boleslavi, ke konci příštího týdne přivítá České Budějovice a Spartu.

Každý zápas jako play off

„Musíme si přenést bojovnost. Do každého zápasu jdeme jako do play off. Nemůžeme vypustit ani jedno střídání, pořád musíme tu bojovnost v sobě mít. Proti Karlovým Varům tam byla, ale bohužel to nevyšlo,“ pokrčil rameny Marek Kalus.

Vítkovický kapitán patřil k nejaktivnějším hráčům utkání. Srážel se, střílel, hladově se rval o každý puk, přihrál na gól Chada Yetmana, jenže v konečném zúčtování to bylo k ničemu. Poprvé od 26. ledna vyšly Vítkovice s prázdnou.

„Musíme pokračovat dál, nic jiného nám nezbývá. Potřebujeme si z toho vzít dobré věci. Nehráli jsme vůbec špatně, bohužel jsme tam na konci nechali soupeře projet. To se prostě nesmí stávat. Nemáme svěšené hlavy, budeme se snažit pokračovat,“ burcoval Kalus.

Klíčovou roli, kterou mu přidělil kouč Varaďa, plní ostravský rodák svědomitě. Po Juraji Mikušovi a Janu Košťálkovi je v této sezoně už třetím vítkovickým kapitánem. „Snažím se to víc hecovat a podporovat kluky na střídačce. Mám rád, když můžu být nahecovaný a být ve hře v tomto módu. Zatím mi to vyhovuje,“ pokývl Kalus.