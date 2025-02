Sparta chystá odpálení žhavé novinky. Zvládla významný podpis před play off

V holešovických kancelářích se v uplynulých týdnech intenzivně řešilo, co bude dál s koučem Pavlem Grossem. Stratég, který k mužstvu přišel předloni v létě, vnesl do kabiny řád, klid a systém, s nímž Sparta herně baví, dlouhodobě dominuje.

Jedinou kaňkou na dosavadním působení trenéra s bohatými německými zkušenostmi byla semifinálová sada předchozího play off. Příběh zmaru s Třincem, kdy Sparta prošustrovala vedení 0:3 na zápasy a v klíčových partiích šest a sedm ztratila výhodné skóre v samotném závěru hrací doby. Znovu si tak prodloužila čekání na pohár.

Právě to bylo údajně dílčím tématem jednání – aby se konečně dostavil kýžený úspěch. Nakonec však převážila Grossova koncepční práce. Ta se odráží na současné pohodě v kabině. Hráči znají a plní předepsané role, ani četná zranění se Spartou nezamávala.

Celkový triumf mužstvu z hlavního města přesto uniká už od roku 2007. V pátek v O2 areně symbolicky připomene ještě starší prvenství ze startu milénia, ocení totiž šampiony play off 2000. To je však z aktuálního pohledu pouze zlatá historie, v níž se Gross rozhodně nechce prohrabovat. Jasné to bylo třeba z jeho nedávné reakce po stvrzení nadvlády nad základní částí.

„Jsem špatný na rekapitulace, máme ještě tři zápasy, beru to, jak to je. Pro klub paráda, ale prvním pohárem sezona nekončí. Je nesmysl něco vyhrávat po 52 zápasech,“ pousmál se šestapadesátiletý odborník.

S novou smlouvou získá jistotu, kdy se bude moci soustředit na závěr sezony a nemyslet na tahanice v zákulisí. I když při příchodu do klubu vtipkoval, že si musel připomenout česká slovíčka, rychle našel se svěřenci společnou řeč a v Praze zase lukrativní angažmá i potřebnou životní pohodu. Na zápasech ho často doprovází manželka.

K tomu Gross při posledním zlatém mistrovství světa vypomáhal štábu Radima Rulíka jako pozorovatel. Také on se částečně přičinil na českém úspěchu, spolu s trenérem dvacítky Patrikem Augustou skautovali soupeře. Dobré oko prokazuje rodák z Ústí nad Labem i ve Spartě. Dovede ji k nejcennější trofeji? Bez ohledu na odpověď zůstává.