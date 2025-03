Třetí drama ovládl Třinec, Spartu zarazil Marcinko. Hradec snížil po skvělém obratu

Hokejisté Třince ve třetím zápase čtvrtfinále play off Tipsport extraligy vyhráli 3:2 nad Spartou a snížili stav série na 1:2. Duel na domácím hřišti rozehráli lépe, když Pražanům odskočili do vedení 2:0. Tým kouče Pavla Grosse sice dokázal ve třetí třetině srovnat, ale 21 sekund po gólu na 2:2 vrátil Ocelářům vedení Tomáš Marcinko. Zdramatizovat boj o semifinále se podařilo i Hradci Králové, který po skvělé otočce zvítězil 4:3 v Mladé Boleslavi. Východočeši přitom proti Bruslařům až do 52. minuty prohrávali 1:3.

Sparťanská radost trvala jen 21 sekund

Hokejisté Třince vydřeli ve čtvrtfinále play off proti Spartě na domácím ledě první bod, když ve třetím utkání série zvítězili 3:2. Pražané sice dokázali ve třetí třetině smazat dvoubrankovou ztrátu, ale jen 21 sekund po vyrovnání Filipa Chlapíka rozhodl v čase 55:42 Tomáš Marcinko. O vyrovnání série bude úřadující šampion usilovat v pátek opět před svými diváky, čtvrtý duel začne v 18 hodin.

Ohlasy trenérů

Zdeněk Moták (Třinec): „My jsme příkladně pracovali 40 minut. Ta práce byla kvalitní, vedli jsme 2:0. Zaslouženě. Bohužel jsme ale inkasovali ve třetí třetině brzo gól a dostali jsme se pod lehký pres. I tím vyrovnáním na 2:2. Nicméně je dobře, že jsme dokázali takhle zareagovat a vstřelili třetí gól. A hlavně jsme si i přes závěrečný tlak Sparty ten první bod uhlídali.“

Pavel Gross (Sparta): „Gratuluji Třinci k vítězství. Myslím, že byli 40 minut konsekventnější. Byli dobří v tom, v čem dobří jsou. Vyhrávali souboje, dali nám tři góly z pozic, o kterých hodně mluvíme. Tam by ty góly neměly padat. Ale klobouk dolů - je to těžké tady prohrávat po druhé třetině. Už jsme v té sérii prohrávali potřetí a zase jsme se nějak vrátili do zápasu. Je ale škoda, když dostaneme hned potom ten stejný gól. Je to 2:1 na zápasy, myslím, že jelikož hrál Třinec 40 minut obětavě dobře, tak je to v pořádku. Je jen škoda, že jsme investovali dost až v poslední třetině, investovat se musí 60 minut. Je to jen jeden zápas, zítra jedeme dál.“

Šťastný dvěma góly přispěl k obratu

Hokejisté Hradce Králové vyhráli ve třetím čtvrtfinále play off extraligy v Mladé Boleslavi 4:3 a snížili stav série na čtyři vítězné na 1:2 na zápasy. Tým Mountfieldu sice prohrával ještě v 52. minutě 1:3, ale obrat dovršil v čase 57:36 Kevin Klíma. Dva góly - včetně sporného na 3:3 v 57. minutě - dal za vítěze David Šťastný. Čtvrtý zápas se odehraje v pátek od 17:00 opět v Mladé Boleslavi.