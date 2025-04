Kempný: Nezbývá, než to hodit za hlavu a začít od nuly. Přesilovkami jsme si nepomohli

Když Michal Kempný vyslal ve 26. minutě nechytatelnou ránu, dostal Spartu do vedení a zdálo se, že je otázkou času, kdy domácí Kometu popraví. Stal se opak. Jinak velmi pasivní brněnský tým těsně před koncem druhé třetiny srovnal a v závěru třetí části ukradl vítězství 3:2. „Věděli jsme, že to nebude jednoduché. Máme před sebou další zápas a chceme vyhrát,“ neztratil víru obránce Pražanů.

Nejprve jste dokázali rychle otočit, ve druhé polovině jste ale zápas ztratili. Budete na to chtít co nejrychleji zapomenout?

„Určitě. Nezbývá nic jiného, než to hodit za hlavu a začít zase od nuly. Věděli jsme, že to nebude vůbec nic jednoduchého. Proti nám stojí velmi kvalitní soupeř a tak k tomu taky přistoupíme.“

Zdá se, že když jste v předchozí sérii s Třincem potřebovali otáčet, měli jste větší drajv. Co tentokrát chybělo?

„Oni hrají výborně ve středním pásmu, jsou tam kompaktní, mají to výborně nacvičené. Musíme se tam víc rvát, abychom se dostávali k odraženým pukům a víc si toho vytvořili.“

Byl zásadním momentem vyrovnávací gól Komety sedm sekund před koncem druhé části?

„Pořád to ale byl zápas na 2:2. Škoda, že jsme to nedotáhli, nějaké šance byly. Bohužel to tam nespadlo. Podíváme se na to, něco si řekneme. Do dalšího utkání půjdeme zase s čistou hlavou.“

Sparta měla nejlepší přesilovky, Kometa nejhorší, ale tentokrát hrála skvěle oslabení. Má vás načtené?

„Všichni máme videa a podobné nástroje, abychom se připravili jeden na druhého. Přesilovkami jsme si nepomohli, jak jsme potřebovali. Ale kluci na nich výborně pracují a bude nový den.“

Kořenář to měl těžké

Jak vás může poznamenat zápas, který vypadá jednoznačně, do soupeře bušíte, ale on vyhraje na devět střel?

„Nechtěl bych úplně mluvit o tom, jestli byl jednoznačný. Určitě ne. Poměr střel tak možná vypadá, ale je to hokej a v tom je hezký. Nedotáhli jsme to. Máme před sebou ještě práci a musíme ji zvládnout líp a dotáhnout to.“

Nebylo by dobré vtáhnout do hry víc emocí, kterých proti Třinci naopak bylo až moc?

„Nemyslím, že by tohle bylo klidnější. Každá série je trošku jiná. Nechci srovnávat sérii s Třincem, už je za námi. Soustředíme se na to, co máme teď a co nás čeká. Je to play off a každý zápas je důležitý. Každý malý detail je důležitý. Zhodnotíme si to a jdeme do toho znovu.“

Jak podpoříte Josefa Kořenáře?

„Pro žádného gólmana tohle není snadná situace. Nechodí na něj moc střel. Ale Pepa je výborný brankář, byl tu pro nás celou sezonu. Myslím, že to neměl vůbec jednoduché.“

Utekly vám konce třetin. Je to něco, na co se zaměříte?

„Nikdo určitě nic nevypustil. Hrajeme semifinále extraligy, jede se na krev každé střídání, každý zápas. Byli jsme kratší a máme před sebou nový zápas, který chceme vyhrát.“