Hokejisté Pardubic ve čtvrtém duelu semifinále play off Tipsport extraligy mohou výrazně vykročit za postupem. V sérii s hradeckým Mountfieldem vedou 2:1 na zápasy, pokud by v úterý zvítězili, byli by už jen krok od finále, ve kterém bude soupeřem jeden z dvojice Sparta Praha/Kometa Brno. Jak si povedou svěřenci trenéra Miloslava Hořavy? Utkání začíná v 17:30. ONLINE přenos sledujte na iSportu.