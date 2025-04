Hradec - Pardubice 1:5. Dynamo je prvním finalistou, rozhodl bleskový obrat v úvodu

Vstoupit do diskuse (

Hokejisté Pardubic vyhráli v pátém semifinále play off extraligy v Hradci Králové 5:1, ovládli sérii 4:1 na zápasy a postoupili podruhé za sebou do finále. Domácí Mountfield sice v čase 3:03 otevřel skóre díky Connoru Bunnamanovi, ale do 6. minuty otočili stav Miloš Kelemen s Romanem Červenkou. V závěrečné třetině zpečetili výhru hostů Jiří Smejkal a v přesilových hrách Matej Paulovič a Peter Čerešňák.