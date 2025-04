Hradec - Pardubice 1:5. Štíplístek Červenka doručil Dynamu finále. Rozhodl rychlý obrat v úvodu

Loni v létě Roman Červenka přišel ze Švýcarska na východ Čech, aby Pardubicím pomohl dostat do klubové vitríny Masarykův pohár. Dynamo od vysněného monumentu dělí čtyři výhry. Což je pořád hodně, ale finálová jízdenka už je v držení Červenkovy bandy. Ta si ji vyřídila na hradeckém zimáku, kde přestřihla pásku s okázalým triumfem 5:1. Autor vítězného gólu a tří dalších asistencí? Štíplístek s číslem 19. „Jsme rádi, že jsme ve finále a že jsme sérii zvládli celkem rychle,“ pochvaloval si se 14 body (5+9) jasný lídr produktivity play off.

Po dlouhých šestnácti letech se Roman Červenka ukáže v titulovém boji na extraligovém jevišti. Na jaře 2009 v trikotu Slavie mrzutě sledoval historickou oslavu Karlových Varů, jimž Pražané předali korunovační klenoty. Zanedlouho už se vydal do světa, v roce 2015 zvedal nad hlavu Gagarinův pohár za triumf v ruské KHL, od té doby si ligové finále nezahrál. Čeká jej až nyní. Proti Kometě, nebo Spartě. Zlatá série začíná ve čtvrtek 17. dubna, v případě brněnského postupu v Pardubicích, při sparťanské obrátce v Praze.

Mnozí fanoušci Dynama musí až žasnout, jak obrovský progres tým za poslední měsíc předvedl. „Dali jsme se trošku dohromady, už poslední zápas základní části jsme odehráli dobře. Ať je to, co je to, funguje to, což je důležité. Snažíme se chválit jeden druhého, najednou je ten tým cítit. To zatím rozhoduje,“ pousmál se Červenka.

Pro hradecké hráče to byl ve čtvrtek večer šok. Ani si nestačili vychutnat vedení 1:0 a už ztráceli 1:2. Vůbec poprvé během semifinále se dostali do vedení, ale pouze na 66 sekund. Jednalo se o rychlý a drsný návrat zpátky na zem. Šťastný gól Connora Bunnamana bekhendovou dorážkou ze vzduchu v čase 2:17 jen rozdráždil soka, ten zapnul turbo: za 66 sekund srovnal Miloš Kelemen, aby za dalších 117 sekund Červenka otočil vývoj i náladu na zimáku.

Opakoval se vývoj předchozích duelů, v nichž hradečtí bojovníci překypovali úsilím, ovšem stejně tak vršili neúspěšné výpady do ohniště u Romana Willa. Strážci pardubického plamene hlídkovali s maximální koncentrací, odháněli veškeré rušivé vlivy. A to i při dvou oslabeních po zákrocích Jiřího Smejkala. Doby, kdy Dynamo nestíhalo zavírat velká okna v defenzivě, jsou dávno pryč.

Devětatřicetiletý mazák Roman Červenka tak měl klid na dirigování ofenzivních rejdů. Sám obstaral obrátkový gól, aby zkraje třetího dějství vyslal k provedení dvojnásobného náskoku parťáka Smejkala. Ten se výborně orientoval před brankovištěm, přikopl si sražený puk a překonal bezmocného Stanislava Škorvánka. Definitivní zářez znamenitým přenesením hry vymyslel Jakub Zbořil s koncovkou Mateje Pauloviče.

Další minuty už se odvíjely tak trochu s exhibičním nádechem postupujících, kteří si vychutnali čirou radost z hokeje ještě v přesilovce s finálním úderem Petera Čerešňáka. „V celé sérii jsme hráli dobře, chytře, pospolu a zaslouženě jsme postoupili,“ podotkl Červenka. Kouč Miloslav Hořava tradičně zůstal nad věcí. Ale dal najevo, že ho semifinále bavilo. „Velice dobrá série s výborným hokejem a kulisami. Jediné, co nám to trochu kazí, jsou zranění hráči. Jinak se hrál fakt skvělý hokej a já jsem hrozně rád, že jsme postoupili,“ mnul si ruce.