ZIMÁK ŽIVĚ: Kanón Mueller střelecky spí, kdo rozhodne sedmý zápas o Masarykův pohár?

Jde o zápas, který málokoho nechá chladným. V úterý večer hokejisté Pardubic proti Brnu. Nažhavené Dynamo proti nepoddajné Kometě. Sedmý duel extraligového finále, čili duel o všechno. Co k němu oba týmy dovedlo, proč Brněnští v neděli nevyužili zlatou šanci, proč to nestřílí Peteru Muellerovi a kdo sebere triumf v úterý večer? Téma pro pondělní Zimák ŽIVĚ, jehož byl hostem i bývalý trenér Komety Martin Pešout. Zrovna on s kolegou Vladimírem Kýhosem byli před lety u toho, když v sedmém venkovním zápase udolali favorizovanou Spartu. Takže jak zní recept a kudy na to?