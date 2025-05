Střecha pro mistry: Stadion pro Kometu dál roste, v akci MEGA jeřáb. Podívejte se

Hodinu před polednem se v pondělí u budované multifunkční haly v areálu brněnského výstaviště vznesla do vzduchu šedesátitunová ocelová část střešní konstrukce. Na halu, kde budou svoje domácí zápasy hrát hokejisté brněnské Komety, ji začal osazovat speciální jeřáb s nosností 750 tun a výškou téměř 200 metrů. V následujících dnech tam dopraví další tři části. V případě silného větru se mohou práce prodloužit, jinak by tato část mohla být do konce týdne hotová. Novinářům to řekl vedoucí projektového týmu Hochtief CZ Petr Slezáček.