Nový olomoucký asistent o konci v Kladně: Důvod mi nebyl řečený. Jak pracoval s Ticháčkem?

Po rychlé baráži s Jihlavou si na čtyři týdny odfrkli a v pondělí šli znovu do práce. Olomoučtí hokejisté vpluli do letní přípravy s pozměněným realizačním týmem, po odchodu Jana Tomajka povýšil Róbert Petrovický. Nově mu bude k ruce Petr Svoboda, jenž na Hanou dorazil z Kladna. „Bylo mi tam sděleno, že se mnou nepočítají, proto jsem se snažil rozhlížet dál. Z Olomouce přišla nabídka, kterou jsem přijal,“ popisuje čtyřiačtyřicetiletý kouč.

Byť mají hokejoví fanoušci jméno Petr Svoboda spjato hlavně se zlatým olympijským gólem v Naganu, i nový olomoucký asistent, někdejší juniorský mistr světa, nechal za sebou stopu. Jenže moc krátkou. Slibně rozjetou kariéru musel zastavit už ve třiadvaceti letech kvůli nemoci myasthenia gravis (autoimunitní onemocnění postihující nervosvalový přenos).

V trenérské branži se pohybuje bezmála dvacet let. Dlouho vedl jihlavskou mládež, juniorské reprezentace a Tomáši Martincovi či Vladimíru Růžičkovi pomáhal v Hradci Králové. Uplynulý ročník strávil v Kladně po boku Davida Čermáka a Václava Skuhravého.

Nicméně po sezoně, v níž se Rytíři konečně vyhnuli baráži, ve středních Čechách skončil. „Když to řeknu jednoduše, důvod mi nebyl řečený. Všichni víme, že je tam nové vedení a na starosti to má Pleky (Tomáš Plekanec). Snažili se vydat jiným směrem. Chápu to, respektuju to, je to byznys,“ ví Svoboda.

Při kladenské štaci cepoval i Jiřího Ticháčka, který v těchto dnech hraje svůj první seniorský světový šampionát. „Strašně jsem mu nominaci přál,“ líčí bývalý bek se zkušenostmi z Toronta Maple Leafs.

„Radima Rulíka jsem se speciálně na Jirku Ticháčka ptal, proč vypadl z nominace loni před Prahou. Řekl mi nějaké postřehy, které se mu nelíbily, tak jsem se s ním celou sezonu snažil na nich pracovat. Všichni víme, že Jirka je výborný do ofenzivy, ale trošku mu nešla defenziva. Na ní jsme pracovali hodně. Je to ale mladý a pracovitý kluk. Na mistrovství hraje slušně, není tam do počtu,“ těší Svobodu.

Talentovaný obránce, kterého před rokem vzal Jaromír Jágr za odměnu do Pittsburghu, se dohodl s Kärpätem Oulu. Ve Finsku si vyzkouší první zahraniční angažmá. „Bruslením se tam určitě prosadí. Už na začátku sezony jsme věděli, že bude odcházet pryč. Myslím si, že pro jeho růst to bude dobře. Trošku potřebuje změnu a zase mu to otevře oči. Může být jenom lepší, doufám v to,“ pokyvuje Ticháčkův bývalý trenér.

Změny v Olomouci

Teď už však vyhlíží jinou misi, s Róbertem Petrovickým povede Olomouc. „Pro mě to bude nová spolupráce. Asi dvakrát jsme se s Róbertem sešli a on souhlasil, že by mě tady chtěl, což je věc, kterou slyšet chcete. Mluvili jsme spolu, máme podobné názory,“ pochvaluje si Svoboda.

Kádr Hanáků se za pochodu mění. Beka Jakuba Sirotu podle očekávání představila Sparta, Martin Kohout se dohodl v Hradci Králové a brankář Branislav Konrád ukončil kariéru. V dresu Mory nebudou pokračovat ani další dlouholeté stálice v čele s Jany Knotkem, Káňou a Švrčkem, největší ztrátou je odchod produktivního Michala Kunce do Utahu.

Kohouti si naopak plácli s brankářem Oldřichem Cichoněm, útočníkem Ondřejem Matýsem a zadáky Rayenem Petrovickým, Evanem Stellou a Trevorem Cosgrovem. Zahraniční posily se k mužstvu připojí později, stejně jako kapitán Jiří Ondrušek, útočník Jakub Navrátil či gólman Matěj Machovský. Roku Macuhovi už mistrovství světa, na němž reprezentoval Slovinsko, skončilo.

Situaci na trhu tým z „Plecharény“ monitoruje, hlavně v útoku by potřeboval posílit. „Hledáme hráče do prvních dvou formací. Samozřejmě víme, že se strašně těžko shání. Ale když vidíte mančafty okolo, tak potřebujeme posílit. Extraliga jde určitě nahoru, v Evropě má zvuk, takže zase to nebude jednoduché. Každá sezona je těžká,“ uvědomuje si Svoboda.