Vůjtkův vnuk pod dohledem táty na Hané. Nepřemlouval mě, usmívá se Petrovický. Děda bude jezdit

Ve třiadvaceti letech stojí před velkou výzvou, která by mu měla přinést výraznější pozici v týmu a víc minut na ledě. Ostatně hlavně proto podepsal Rayen Petrovický s hokejovou Olomoucí, kde se mimo jiné potká se svým otcem Róbertem, novým hlavním trenérem Mory. „Nabídka přišla hned po sezoně. Volal mi agent, že by mě Olomouc chtěla. Nad ničím jiným jsem ani nerozmýšlel, rovnou jsem podepsal,“ líčí slovenský bek.

Právě Haná byla před sedmi lety svědky nevšední události. Aby v průběhu celé sezony nastupovali otec a syn v jednom dresu jako spoluhráči? Nevídané. Lukáši a Jakubu Galvasovým se tehdy podařil naprostý unikát. Daleko častěji se stává, že otec velí synovi z pozice kouče.

Přesně to nyní čeká na Rayena Petrovického, kterého povede jeho táta Róbert. Byť se v dávné a nedávné minulosti pravidelně potkávali ve slovenských reprezentačních výběrech, na klubové úrovni zažijí premiéru.

„Táta mě do Olomouce nepřemlouval, jen o tom věděl. Všechno jsem to řešil s agentem, s tátou ne,“ prozrazuje Rayen. „V reprezentacích mě měl, ve dvacítkách taky, teď je i asistentem v áčku, takže ono se to vždycky nějak spojí. Není to tak, že bychom to dělali schválně, ale takhle to vyšlo. Těším se. Bohužel nebo bohudík jsme na sebe zvyklí,“ směje se.

Uplynulé sezony strávil Petrovický junior v Liberci. V prvním roce na severu Čech si vyzkoušel i hostování na Lapači a doma v Trenčíně, větší příležitost v áčku Bílých Tygrů dostal až poté. S průměrným časem na ledě lehce přes 11 minut ale měl ke spokojenosti daleko.

V Olomouci by měl hrát víc

„V Liberci je všechno super, zázemí, trenéři, prostě všechno. Ale pro hráče je nejdůležitější, aby hrál. Já jsem tam prostor až tak nedostával,“ odkrývá důvody změny. „Možná by to v další sezoně bylo jinak, to nevím, ale přišla Olomouc, za což jsem rád. Doufám, že to tady bude jenom lepší.“

U Kohoutů by skutečně měl hrát víc, i v souvislosti s odchody Jakuba Siroty, Jana Švrčka a Lukáše Mareše. Spolu s Petrovickým Olomouc v obranných řadách posílili Švéd Evan Stella a Američan Trevor Cosgrove. Jaké cíle si slovenský bek dává?

„Chtěl bych hlavně bránit, když jsem obránce,“ usmívá se. „Nicméně vždycky jsem byl takový, že jsem rád hrál do útoku a snažil se něco vymyslet. Ve statistikách to sice v posledních sezonách moc nevypadalo, ale i dopředu rád pomůžu.“

Výrazné hokejové geny

V „Plecharéně“ se hlásil už 19. května, kdy účastníkovi nedávné baráže s Jihlavou začala letní příprava. Déle odpočívat nechtěl, přestože si sezonu ještě protáhl v reprezentaci. „Dva týdny jsem měl volno. Ani jsem ho nechtěl mít delší, protože minulá sezona pro mě až tak náročná nebyla. Rovnou jsem šel zpět do práce, těším se na to,“ hlásí.

Kromě otce Róberta má Petrovický mladší i další výrazné hokejové geny. Dědečkem rodáka ze švýcarského městečka Bellinzona je legendární Vladimír Vůjtek starší, bývalý kouč slovenské i české reprezentace.

Za svým vnukem to bude mít z domovských Klimkovic podstatně blíž. „Myslím si, že určitě bude jezdit. A babička si to nenechá ujít už vůbec, to je má největší fanynka. Pro mě je jen dobře, že babičku s dědou mám blízko,“ raduje se Petrovický.