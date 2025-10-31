Nové tváře v Oktagonu: Velezkušený Hobbit, ostravský expres i účastník reality show
Brněnský turnaj jako významný krok v očekávaném střídání generací českého MMA. Nejvýznamnější postavy místní scény končí nebo se minimálně blíží k závěru aktivní kariéry. Symbolickou tečkou za dosavadní érou byl odchod Karlose Vémoly do sportovního důchodu. V sobotu se na startovce Oktagonu 79 představí nové tváře a bojovníci pod radarem, od nichž vedení ligy i experti očekávají, že v dohledné době zaujmou místa současných hvězd. Jejich úspěch či nezdar vypoví mnohé o aktuálním stavu tuzemského MMA. Pojďme si je představit.
Daniel Ligocki: Z reality show až mezi elitu
- 28 let
- 5 výher/1 porážka
- střední váha (83,9 kg)
Jeden z nejvýraznějších nováčků Daniel Ligocki se představil poprvé už před pěti lety jako účastník reality show I am Fighter, kde se z amatérů stávali profesionálové. Po porážce ve finále se ale na tři roky odmlčel. „Tehdy to bylo hodně narychlo. Trénoval jsem jen dva měsíce, než jsem se tam dostal. Po čtvrt roce zkušeností jsem neměl v profi co dělat. Byl jsem kluk, co si sotva uměl zavázat bandáže a najednou na mě byl takový tlak,“ vzpomíná osmadvacetiletý bijec s úsměvem.
Po loňské výhře v nižší lize PML dostal šanci v Oktagonu. Debut absolvoval letos v únoru proti podstatně zkušenějšímu sokovi. Zápas ukončil už v polovině prvního kola K. O., rychlý finiš pak v jiné podobě zopakoval ještě dvakrát.
Po úspěšném úvodu v černo-žluté stáji ho čeká v Brně test v podobě ostříleného Brazilce Pedra Oliveira. „Je to už asi šestý soupeř, kterého nám dali od chvíle, co se ten první změnil. Bylo mi už jedno, s kým nastoupím. Hlavně, abych měl zápas. Oliveiru potvrdili až v úterý, takže na specifickou přípravu nebyl čas. To mi ale nevadí. Stačí vědět, jestli je pravák, nebo levák, zda je zemař, či postojář. Pak už se jen soustředím na to, co si budu chtít prosadit já,“ soudí Ligocki.
A proč ne? Před premiérou v Oktagonu dlouho trénoval v nejlepším německém týmu UFD a po sedmi finiších v řadě (dva z toho v thajském boxu) se cítí být připraven na vstup do elitní top 10. „Na únorovém turnaji Oktagonu v Ostravě už chci větší výzvu. Někoho, kdo se zúčastnil letošního Tipsport Gamechangeru. Láká mě třeba mač s Davidem Zawadou. Sice jsme spolu dříve trénovali, ale věřím, že by to byl dobrý zápas,“ zmiňuje veterána dvou nejlepších světových lig, UFC a PFL.
Tomáš Mudroch: Ostravský expres v derby
- 27 let
- 7 výher/1 prohra
- lehká váha (70,2 kg)
Do povědomí se zapsal ve velkém stylu. Za poslední rok zvládl nasbírat tři finiše, které rázem obletěly sociální sítě. Při debutu v Oktagonu si sedmadvacetiletý bijec připsal přezdívku Ostravský express, když soupeře knockoutoval kopem do hlavy, který vyslal ležíc na zádech. I díky tomu se stal nejvýraznější postavou nové generace.
„Nejsem ještě úplná super hvězda. Lidé mě ale občas na ulici poznávají, píší mi, cítím jejich podporu,“ povídám Mudroch. „Očekávání ze strany fanoušků jsou asi velká, nějaké senzační K. O. však nemusí vyjít vždy. Pokaždé záleží, jak je soupeř tvrdý a s jakým stylem do mě nastoupí. Já si nějaké typy ukončení představuji, ale nenechávám se tím svázat,“ podotýká.
Diváky kýžený brutální finiš má však nyní zasadit svému známému, Jakubu Dohnalovi „Posledně jsem sice porazil Moldavana a Němce, ale já v tom zas tak velký rozdíl nevnímám. Zápasy neberu osobně. Kuba je zkrátka další soupeř, kterého musím porazit, abych dosáhl svých cílů. I když je to Čech a známe se, věřím, že to dáme stranou a ukážeme pořádné derby,“ hlásí.
Byť ještě neabsolvoval ani deset zápasů v profi, ve zkušenostech neztrácí. „V tomhle je síla nás nastupujících bojovníků. Rozzápasili jsme se v amatérech, prošli všemožnými scénáři boje a teď nás jen tak něco nepřekvapí. Já mám kolem dvaceti zápasů v MMA, desítky mačů v jiu jitsu a taky jsem boxoval. Rozhodně si i díky tomu přijdu jako komplexní zápasník,“ soudí. „Kuba je stálice Oktagonu, dříve byl hodně vysoko v žebříčku, takže ho vnímám jako dobrý test. Výhra by mě zároveň posunula vpřed. Chci se propracovat k titulu.“
Šimon Bruknar: Velezkušený Hobbit
- 25 let
- 5 výher/1 prohra
- bantamová váha (61,3 kg)
Na práh černo-žluté stáje se již jednou dostal. O premiéru v Oktagonu se letos v květnu utkal s bývalým šampionem a veteránem UFC Gustavem Lopezem. Na první velký test tehdy nestačil. Před měsícem ale vítězně zvládl reparát a ukázal markantní zlepšení. Po zápase se pak rychle přihlásil o šanci na nadcházejícím turnaji, a tu dostal. „Loni na podzim jsem se byl v Brně podívat na Oktagon a byl jsem z toho úplně nadšený. Ještě ten večer jsem manažerovi řekl, že až tady bude Oktagon příště, budu tam bojovat,“ vzpomíná pětadvacetiletý bojovník.
Na uvítanou mu vedení přichystalo nesnadnou překážku v podobě neporažené německé naděje Haruna Kurta. „Oktagon je největší evropská organizace. Jasně, že mě tu nečekají žádné dávačky. Ty já ale ani nechci. Vrhne se po mně a bude mě chtít knockoutovat v postoji, počítám s tím. Jsem na něj dobře připravený a v tempu, takže věřím ve vítězství,“ povídá sto šedesát pět centimetrů vysoký bijec, jenž si s humorem přezdívá Hobbit.
Před Němcem držícím černý pás v taekwondu se nijak neostýchá. Sám je velezkušený judista s více než třemi sty zápasy na žíněnce. K nim následně přidal pětatřicet zápasů v amatérském MMA, včetně stříbrné medaile z MS. Přestože má tedy na vizitce pouze bilanci 5:1, patří mezi nejostřílenější zápasníky na brněnské startovce.
„Myslím, že zkušenost je moje velká výhoda. Zažil jsem už v kleci a na žíněnce spoustu různých těžkých situací. Jen tak něco mě nepřekvapí a bojuji s větší rozvahou,“ míní Bruknar. „Nikam se neženu. Titul je rozhodně cíl. Určitě ho ale nepotřebuju mít do roka a do dne.“
Václav Štěpán: Největší talent na scéně
- 23 let
- 3 výhry/0 proher
- pérová váha (65,8 kg)
Od juniorských let se o něm mluvilo jako o jednom z nejtalentovanějších bojovníků na scéně. Bojovníci a koučové Patrik Kincl a David Dvořák už tak technickému a komplexnímu borci předali bojové IQ, které je dnes jednou z jeho hlavních předností. Zároveň pohlídali, aby nepřešel mezi profesionály moc brzo a nasbíral zkušenosti mezi amatéry. Tam zaznamenal bilanci 7:0 v boxu a 14:1 v MMA.
Následný přestup do profi však vzestup paradoxně zbrzdil. Mladíkovi s takovou reputací promotéři jen těžce sháněli soupeře. „Za tento rok se mi zrušily čtyři zápasy. Nezranil jsem se, pořád trénoval a čekal na šanci. Ta konečně přišla a rovnou na takhle vysoké úrovni. Moc se těším,“ hlásí třiadvacetiletý bijec, kterému se zatím podařilo vyhrát všechny tři profesionální zápasy.
Hned při debutu v Oktagonu ho čeká soupeř, který má za sebou několikanásobně víc profi startů, ostřílený Polák Karol Kutyla. „Vždycky jsem chtěl výzvy. Čím lepšího soupeře dostanu, tím kvalitnější výkon podám. Když totiž víte, že v kleci narazíte na pořádné zvíře, které po vás půjde od první sekundy, nic v tréninku nepodceníte,“ věří.
Navzdory výraznému deficitu profesionálních zkušeností je Štěpán hlavním favoritem brněnského turnaje. Své pověsti klenotu nastupující generace však nepřikládá velkou váhu. „Pojmy jako naděje nebo český talent jsou hrozně pomíjivé. V bojových sportech nikdy nevíte, co se druhý den stane. Může přijít vážné zranění, roční přestávka a potenciál je pryč. Nenechávám se proto svazovat očekáváním ostatních. Nicméně věřím, že mám na nejvyšší příčky MMA,“ povídá Štěpán.