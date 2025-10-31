Sparta chytla dech. Trip za šest bodů. Shoreovy teče? Před bránou leží peníze, ví Martinec
Výlet zvládli hokejisté Sparty na podtrženou jedničku. Ve středu přehráli Vítkovice 4:1 a o dva dny později si stejným poměrem poradili s Olomoucí. Léčba trenérem Jaroslavem Nedvědem zatím zabírá, znamená už šesté vyhrané utkání z devíti. „Vždycky je to jiné, když přijde nový trenér, ale to jsou věci, které bych nerad rozebíral,“ hlásil útočník Michael Špaček. Jeho mužstvo v tabulce znovu poskočilo, z pátého místa se mu dýchá lépe.
Hýří pohybem, baví nápaditými kombinacemi, vysoko napadají a neuhnou ze žádného souboje. Sparťanští hokejisté vypadají úplně jinak než před pár týdny. Ve Vítkovicích odehráli jedno z nejlepších utkání v sezoně, v podobném tempu poté pokračovali na Hané.
„Jsem rád, že jsme navázali na výkon z Vítkovic. Do kabiny putuje pochvala, protože zápas jsme odehráli parádně. Myslím si, že jsme ho měli pod kontrolou. Snad jediná malá kaňka je, že v přesilovkách jsme nedokázali rozhodnout mnohem dřív a čekalo se na gól do prázdné brány,“ hodnotil vítězství 4:1 Nedvědův asistent Patrik Martinec.
Hosté vlétli na Kohouty od prvních minut. Zatímco Chlapíkovu pobídku Horák napálil pouze do přesunujícího se Machovského, v čase 10:11 už Sparta udeřila. Na svižnou ránu Michaela Špačka byl olomoucký gólman krátký.
Hokejisté s „S“ na prsou svůj nápor stupňovali. I díky tomu v 16. minutě odskočili do dvoubrankového vedení, které jim chytrou tečí zajistil Devin Shore. „Za Spartou jsme zaostávali hlavně v pohybu. Soupeř nás přebruslil a byl dravější. V první třetině tam byly dva nedorazy v obranném pásmu a prohrávali jsme 0:2. Strašně těžko se to potom otáčí,“ nezastíral olomoucký asistent Petr Svoboda.
Na kontakt se Mora dostala zkraje druhé třetiny, kdy exsparťan Ondřej Najman proskočil mezi bývalými spoluhráči a nachystal Adamu Rutarovi loženku. Hosté ale okamžitě reagovali. „Když jsme se dostali na dostřel, střídání na to uděláme faul a dostaneme gól. Neříkám, že byl laciný, ale bohužel jsme ho dostali. Vzalo nám to vítr z plachet,“ líčil Svoboda.
Článek pokračuje infografikou.
Třetí trefu přidala Sparta v přesilovce, v níž do Špačkovy rány znovu trknul Shore. „Snažil jsem se mu trefit hokejku, dobře tam stál. Od něj hezká teč,“ usmál se Špaček.
Kanadský brousek zapsal už sedmou branku v sezoně. V posledních třech zápasech se navíc pokaždé trefil dvakrát, mezi duelem 12. kola na Kladně a tím středečním ve Vítkovicích se kurýroval ze zranění. „Je platný, pro nás důležitý hráč jako každý jiný. Teď jsme ho chvilku neměli, takže to samozřejmě bylo znát, ale jsme rádi, že se vrátil zpátky,“ pochvaloval si osmadvacetiletý útočník.
„Všechny hráče nabádáme, aby chodili do předbrankového prostoru, protože odtamtud padají góly. A jak se říká, leží tam peníze. Jde vidět, že ten kluk (Shore) má za sebou kariéru v NHL, ne nedarmo tam byl. Je skvělé, že to ukazuje,“ lebedil si Martinec.
Emoce se v „Plecharéně“ pořádně rozproudily až ve třetí třetině, kdy fanoušky nadzvedla Němečkova strkanice s Orsavou. Olomouc nechtěla dát body zadarmo, i proto odvolala Machovského z branky už šest a půl minuty před koncem. Risk se domácím nepovedl, štempl na sparťanskou výhru 4:1 přidal Horák. Pražané uspěli už potřetí za sebou.
„Všichni cítíme, že se určitě zvedáme, ale pořád je před námi dost zápasů. Doufejme, že na tom budeme stavět a chemii v týmu si po celou sezonu udržovat. Sezona je dlouhá a občas se stává, že tam máte výpadky. Přijde mi, že teď hrajeme lépe, ale nechci to zakřiknout,“ doplnil Špaček.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|19
|12
|3
|1
|3
|60:40
|43
|2
Plzeň
|19
|9
|2
|3
|5
|43:34
|34
|3
Pardubice
|20
|9
|2
|2
|7
|61:48
|33
|4
Brno
|20
|10
|0
|3
|7
|54:53
|33
|5
Sparta
|21
|9
|2
|1
|9
|61:53
|32
|6
Mountfield
|19
|8
|4
|0
|7
|51:43
|32
|7
Č. Budějovice
|20
|10
|1
|0
|9
|60:53
|32
|8
Vítkovice
|20
|8
|3
|2
|7
|57:54
|32
|9
Liberec
|20
|9
|0
|3
|8
|49:50
|30
|10
Olomouc
|20
|9
|1
|1
|9
|45:49
|30
|11
K. Vary
|20
|8
|1
|2
|9
|50:54
|28
|12
M. Boleslav
|20
|6
|2
|1
|11
|41:51
|23
|13
Kladno
|20
|5
|2
|4
|9
|46:63
|23
|14
Litvínov
|20
|3
|1
|1
|15
|32:65
|12
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž