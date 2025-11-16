Předplatné

Plzeň - Sparta 5:6. Pardubice vyhrály v Litvínově, Kometa porazila Třinec

Pavel Kousal slaví gól do sítě Plzně
Pavel Kousal slaví gól do sítě PlzněZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Sparťanská radost po výhře v Plzni
Brněnský Hynek Zohorna slaví gól do sítě Třince
Kolize u mantinelu v zápase Plzeň - Sparta
Michal Gulaši z Brna převzal od majitele Komety Libora Zábranského přilbu a dres za 1100 zápasů v extralize
Andrej Kollár z Brna dává gól Ondřeji Kacetlovi
Boleslavští hokejisté gratulují k nule Dominiku Furchovi
Základní část Tipsport extraligy se blíží ke své polovině. Její 23. kolo nabídlo souboj dvou posledních mistrů. Kometa Brno zvítězila proti vedoucímu Třinci 4:3. Pardubice porazily poslední Litvínov 4:1. Jedenáctigólová přestřelka dopadla lépe pro Spartu, která v Plzni vyhrála 6:5. Mladá Boleslav si poradila v derby s Libercem 2:0, Karlovy Vary podlehly Kladnu 1:5.

Plzeň - Sparta 5:6

Jedenáctigólová přestřelka dopadla lépe pro hostující Spartu, Plzeň porazila 6:5. Hosté si během úvodní třetiny díky čistému hattricku Pavla Kousala vytvořili náskok 3:1, ale domácí dokázali v úvodu druhé části vyrovnat. Sparťané si poté vedení vzali díky trefě Kryštofa Hrabíka ve 25. minutě rychle zpět a dvěma slepenými góly na začátku poslední dvacetiminutovky už drželi náskok 6:3. Domácí však stačili ještě snížit na rozdíl jediného gólu a při hře bez brankáře sahali po prodloužení.

Brno - Třinec 4:3

Výsledková krize Třince pokračuje. V Brně prohrál 3:4 a neuspěl tak ve čtvrtém zápase za sebou. Přesto zůstává v čele tabulky s náskokem tří bodů na Spartu. Kometa je pátá. Souboj dvou posledních šampionů rozhodl v 54. minutě slovenský útočník Kristián Pospíšil. Dva body za gól a asistenci si připsal na své konto hostující Oscar Flynn a oslavil tak svůj 400. extraligový zápas. Ještě o 700 více na extraligové scéně jich dnes dovršil devětatřicetiletý obránce Komety Michal Gulaši.

Litvínov – Pardubice 1:4

Brankář Pavel Čajan dlouho držel naděje hokejistů Litvínova v duelu s Pardubicemi, ale navzdory 37 úspěšným zákrokům nakonec nezabránil porážce 1:4. Třiadvacetiletý odchovanec Příbrami byl dvě třetiny neprůstřelný a poslední tým tabulky vedl 1:0, ale potom od 42. do 46. minuty třikrát inkasoval a Dynamo ještě výhru pojistilo v power play. Verva tak při oslavách 80. výročí klubu favorita nepřekvapila a na chvostu pořadí ztrácí na dvanáctou Mladou Boleslav i třinácté Kladno už 15 bodů.

Mladá Boleslav – Liberec 2:0

Středočeši zůstávají pod trenérem Miloslavem Hořavou stoprocentní. O vítězství v derby proti Bílým Tygrům rozhodl Aleksi Rekonen v oslabení. Brankář Dominik Furch, jenž byl patronem charitativního zápasu, udržel čisté konto a připsal si druhou nulu v sezoně. Opět proti Liberci. Stylově tím oslavil svůj čtyřstý extraligový start.

Karlovy Vary - Kladno 1:5

Kladno vyhrálo na západě Čech s přehledem 5:1. Energii tak porazili po dvou letech a osmi zápasech. Dvěma góly a asistencí se na tom podílel útočník Kelly Klíma. Rytíři jsou i nadále předposlední, na jedenácté Karlovy Vary ale ztrácejí jen dva body.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec221231668:5343
2Sparta2511311073:6440
3Pardubice221122769:5139
4Mountfield211040757:4438
5Brno221113762:5938
6Plzeň221023752:4537
7Liberec241104959:5837
8Vítkovice23932963:6235
9Č. Budějovice2310121067:6434
10Olomouc2310111151:5933
11K. Vary229121055:6131
12M. Boleslav238211247:5429
13Kladno237241057:6929
14Litvínov233211737:7414
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

