Formanův kiks před prázdnou Kladno nemrzel. Energie se po zápase zavřela v kabině
Připomněl nechvalně známý moment Patrika Štefana z kraje roku 2007. Miroslav Forman v Karlových Varech ujížděl k opuštěné brance, ale zblízka z úhlu trefil jenom tyčku. Zaváhání kapitána nakonec Kladno mrzet nemuselo. Kelly Klíma o chvíli později odkrytou síť rozvlnil a pečetil vítězství Rytířů na konečných 5:1. „To se stává,“ zastával se Formana kladenský obránce Waytte Wylie. „Jsme šťastní, jak jsme hráli. Na tom musíme stavět,“ dodal k výkonu týmu.
V pátek v západočeském derby se odpíchli od skvělého startu, šedesát minut předváděli drajv a chuť. V neděli viděli fanoušci o poznání jiné Karlovy Vary. Energie nezachytila začátek zápasu a proti dravému Kladnu ztrácela rychle o dvě branky. „Kladno mělo lepší pohyb a vynutilo si naše chyby. První tři góly jsme bohužel Kladnu nabídli. Potom se hraje těžko,“ mrzelo trenéra Pavla Pateru.
Zmíněný třetí gól přidali Rytíři na začátku druhého dějství, kdy do volného puku práskl obránce Griffin Mendel. Do statistik se zapsal vedle Kellyho Klímy a Jakuba Konečného. „Dostaneme dva nezodpovědné góly, přijdeme do druhé třetiny, snažíme se všechno dělat správně a přijde třetí gól. Tým si to pak nese,“ litoval karlovarský útočník Adam Lukošik.
Do sestavy Západočechů se dostal v minulém kole po dlouhé absenci. Během jediného víkendu zažil vítěznou euforii z derby i smutek po nevydařeném výkonu. „Musíme dělat přesně to, co jsme dělali v pátek. Dnes to bylo něco diametrálně jiné. Musíme se z toho poučit, aby se to zase neopakovalo,“ velel Slovák. Se spoluhráči se po zápase na delší dobu zavřel v kabině. „Byla týmová porada,“ řekl stručně.
Karlovy Vary v zápase dokázaly odpovědět až za tříbrankového manka, před bránou byl důrazný Ondřej Beránek. Další snížení nepřišlo, Rytíři naopak využili přesilovou hru, když se domácí bránili ve čtyřech a se zlomenou holí. Závěrečný tlak Energie bez gólmana mohl proměnit Miroslav Forman a po jeho zaváhání už úspěšně zakončující Kelly Klíma. Víkend zakončil s bilancí šesti bodů (3+3) ve dvou zápasech. Po triumfu nad lídrem tabulky z Třince u Rytířů pokračovala dobrá nálada.
Asistent Kladna: Nebudu moc chválit
„Nebudu moc chválit, máme před sebou ještě spoustu zápasů. Pro nás je samozřejmě pozitivní, že jsme měli šestibodový víkend. Od toho se musíme odrazit. Stále tam byly chybičky, na kterých musíme pracovat, byly tam díry, za které nás soupeř mohl potrestat. Podíváme se na to, zanalyzujeme to a budeme se připravovat na Brno,“ hlásil po zápase asistent kladenského trenéra Ivan Majeský.
Recept na vítězství se pokusil popsat kanadský obránce Wyatte Wylie. Čerstvá posila Rytířů má po dvou utkáních v klubu stoprocentní bilanci. „Hrajeme teď tvrdě a chytře. Jednoduché akce, nahazování puků a využívání naší rychlosti. Vždycky pomůže, když vaši gólmani chytají opravdu dobře. To nám pomáhá a dává sebevědomí, abychom mohli hrát naši hru,“ popisoval. Jeho slova potvrdil z pohledu soupeře i Lukošik. „Byli všude. Někdy se i štěstí přikloní k těm zodpovědnějším. Pak se to tam odrazí,“ řekl k dotěrnému napadání Rytířů.
S trenérem Paterou se shodl na tom, že o osudu utkání rozhodl vstup do zápasu. „Když nebudeme hrabat celých šedesát minut každý zápas, body získávat nebudeme. Dneska to tam nebylo,“ prohlásil karlovarský kouč otevřeně.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|22
|12
|3
|1
|6
|68:53
|43
|2
Sparta
|25
|11
|3
|1
|10
|73:64
|40
|3
Pardubice
|22
|11
|2
|2
|7
|69:51
|39
|4
Mountfield
|21
|10
|4
|0
|7
|57:44
|38
|5
Brno
|22
|11
|1
|3
|7
|62:59
|38
|6
Plzeň
|22
|10
|2
|3
|7
|52:45
|37
|7
Liberec
|24
|11
|0
|4
|9
|59:58
|37
|8
Vítkovice
|23
|9
|3
|2
|9
|63:62
|35
|9
Č. Budějovice
|23
|10
|1
|2
|10
|67:64
|34
|10
Olomouc
|23
|10
|1
|1
|11
|51:59
|33
|11
K. Vary
|22
|9
|1
|2
|10
|55:61
|31
|12
M. Boleslav
|23
|8
|2
|1
|12
|47:54
|29
|13
Kladno
|23
|7
|2
|4
|10
|57:69
|29
|14
Litvínov
|23
|3
|2
|1
|17
|37:74
|14
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž