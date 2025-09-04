Předplatné

Extraligový speciál: 76 stran, soupisky, los, Flek i anketa všech kapitánů

Sport Magazín +PLUS ke startu hokejové Tipsport extraligy
Titulní strana Sport Magazínu
Hokejová Sparta představila dresy na novou sezonu
Hokejová Sparta představila dresy na novou sezonu
Hokejová Sparta představila dresy na novou sezonu
Hokejová Sparta představila dresy na novou sezonu
Roman Červenka v přípravném utkání s Mladou Boleslaví odehrál jen tři střídání
Roman Červenka v přípravném utkání s Mladou Boleslaví odehrál jen tři střídání
Tipsport extraliga
Už v pátek vychází Sport Magazín +PLUS k nové sezoně Tipsport extraligy. Hokejový speciál na 76 stranách podrobně představuje všechny kluby, znovu nabízí anketu se všemi kapitány. Vedle kompletního programu nabízíme rozhovor s lídrem šampionů Jakubem Flekem, téma o Pardubicích i povídání s Jaroslavem Nedvědem o sparťanských nadějích. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.

Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport: EXTRALIGOVÝ SPECIÁL

  • Rozhovor: Jakub Flek / lídr šampionů z Komety
  • Soupisky: změny v kádrech / pohledy expertů, tipy na umístění
  • Anketa všech kapitánů: 14 dotazníků
  • Téma: Další útok Pardubic / kdo získá titul?
  • Los: kompletní rozpis zápasů
  • Rozhovor: Jaroslav Nedvěd / nejen o Spartě
  • Zimák: otázky před sezonou
  • TV program: všechny sportovní stanice

Titulní strana Sport Magazínu

