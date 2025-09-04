Extraligový speciál: 76 stran, soupisky, los, Flek i anketa všech kapitánů
Už v pátek vychází Sport Magazín +PLUS k nové sezoně Tipsport extraligy. Hokejový speciál na 76 stranách podrobně představuje všechny kluby, znovu nabízí anketu se všemi kapitány. Vedle kompletního programu nabízíme rozhovor s lídrem šampionů Jakubem Flekem, téma o Pardubicích i povídání s Jaroslavem Nedvědem o sparťanských nadějích.
Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport: EXTRALIGOVÝ SPECIÁL
- Rozhovor: Jakub Flek / lídr šampionů z Komety
- Soupisky: změny v kádrech / pohledy expertů, tipy na umístění
- Anketa všech kapitánů: 14 dotazníků
- Téma: Další útok Pardubic / kdo získá titul?
- Los: kompletní rozpis zápasů
- Rozhovor: Jaroslav Nedvěd / nejen o Spartě
- Zimák: otázky před sezonou
- TV program: všechny sportovní stanice
