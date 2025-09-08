Zimák ŽIVĚ: Klepiš ve Spartě! Extraliga začíná, jak vypadají Třinec a Vítkovice?
Už v úterý zápasem českobudějovického Motoru a Sparty odstartuje další ročník hokejové Tipsport extraligy. A právě připravenosti týmů na novou sezonu se v pondělí od 11:00 budou věnovat v Zimáku ŽIVĚ redaktoři deníku Sport. Jak si v přípravě například vedly Třinec a Vítkovice? A jak probíhala premiéra jednačtyřicetiletého Jakuba Klepiše v dresu Sparty?
Prostor bude i na Vaše dotazy. Tak se připojte a zeptejte se na vše, co vás zajímá.