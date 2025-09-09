ONLINE: Budějovice - Sparta. Start extraligy. Gulaš se oficiálně loučí s kariérou
Zimák ŽIVĚ: Klepiš ve Spartě! Má se extraliga zúžit? Tipy před startem
Čekání hokejových fanoušků je u konce. Nová sezona Tipsport extraliga začíná. Jako předkrm v úterý nabízí předehrávku 1. kola mezi Českými Budějovicemi a Spartou. Pražané na jihu Čech rozjíždí ročník, ve kterém chtějí ukončit předlouhé čekání na titul. Motor se poprvé doma ještě oficiálně rozloučí s úspěšnou kariérou končícího kapitána Milana Gulaše. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.