ONLINE: Budějovice - Sparta. Start extraligy. Gulaš se oficiálně loučí s kariérou

Zimák ŽIVĚ: Klepiš ve Spartě! Má se extraliga zúžit? Tipy před startem
Hokejová Sparta představila dresy na novou sezonu
Dresy hokejistů Českých Budějovic pro sezonu 2025/26
Trenér Sparty Pavel Gross
Sparta v utkání LM proti Frölundě
Hlavní trenér českobudějovického Motoru Ladislav Čihák
Tipsport extraliga
Čekání hokejových fanoušků je u konce. Nová sezona Tipsport extraliga začíná. Jako předkrm v úterý nabízí předehrávku 1. kola mezi Českými Budějovicemi a Spartou. Pražané na jihu Čech rozjíždí ročník, ve kterém chtějí ukončit předlouhé čekání na titul. Motor se poprvé doma ještě oficiálně rozloučí s úspěšnou kariérou končícího kapitána Milana Gulaše. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

