Manažer Novotný k Motoru. Co brankáři? Jakou pozici má kouč či o náhradě za Gulaše

Do akce! Extraligová sezona vypukne úterní předehrávkou úvodního kola na jihu Čech, kam se vydává hokejová Sparta. Přestavěný tým, posílený triumfy v Lize mistrů nad absolutní švédskou špičkou. Zato Motor se v přípravě soužil, napočítal sedm porážek z devíti testů včetně dvou výprasků. Přijde ostrý střih a úplně jiné úterní představení? Jak silnou pozici má kouč Ladislav Čihák? Co gólmani? V rozhovoru pro deník Sport a web iSport odpovídá Jiří Novotný, sportovní manažer Českých Budějovic.

Už bez lídra Milana Gulaše vkročí do nového ročníku hráči Motoru. V úterý se ho přesto fanoušci nabaží, vedení mu v rámci šlágru se Spartou poděkuje za skvělé služby. Kdo to na ledě vezme za něj? „Ukázat už se musí i další mladší kluci,“ požaduje Jiří Novotný progres silné skupiny mladých hráčů, jako jsou Filip Přikryl, Adam Kubík, Martin Beránek a další.

S hokejem jste prošel svět a z nepovedené přípravy se nehroutíte, zároveň však musíte být ve střehu. Jak to v sobě zpracováváte?
„Popravdě, hodil jsem to za hlavu. Výsledky mě mrzely, nejvíc domácí porážka s Libercem (0:7). To nebylo dobrý, to bylo špatný. Po přípravě ale zůstávám klidný, a to i s vědomím, že hokej se hraje na výsledky. Nevymlouvám se, ovšem vedle zápasů jsme zároveň hodně trénovali. Hrubá příprava byla náročná. Naschvál jsme si našli těžké soupeře a i dnes bych se v jejich výběru zachoval stejně. Jedině nároční soupeři nás mohou posouvat dál. Uvidíme, jak to rozjedeme, čeká nás jedno z nejlepších mužstev extraligy. Vedle Pardubic je Sparta největší favorit na titul. Když to shrnu, jsem v pohodě.“

Žádný tlak – větší než obvykle?
„Stejný jako loni a kdykoli jindy. Největší tlak přichází od manželky a mých šesti dětí… To je teprve tlak! (usmívá se) Ale vážně. Cítím zdravé očekávání. Bez něj by to bylo špatné a práce by mě ani nezajímala, nebavila.“

V jaké fázi přípravy jste zašel do kabiny, protože jste vycítil, že je týmu nutné něco říci?
„Reakce přišla po Liberci, s klukama jsme si společně něco řekli. Dál už jsme se k tomu nevraceli a soustředili se na práci před úterním ostrým startem. Jsem rád, že se uzdravili kluci s drobným zraněním a že by měl být k dispozici i Matěj Kašlík, což je pro nás velmi důležitá zpráva.“

