ONLINE: Sparta ve šlágru s Třincem, mistr hraje v Boleslavi. Liberec hostí Pardubice

Michael Špaček a Filip Chlapík se radují z druhé sparťanské trefy na ledě Motoru
Michael Špaček a Filip Chlapík se radují z druhé sparťanské trefy na ledě MotoruZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Pardubičtí slaví branku Daniela Gazdy
Zámořská posila Sparty Mark Pysyk
Miroslav Forman při debutu za Kladno
Pardubice se prosadily v derby dvakrát během úvodní minuty
Sparťanští hokejisté se radují z vyrovnávací branky Marka Pysyka na 1:1
Radost Třince, zleva Marian Adámek z Třince, Libor Hudáček z Třince, Martin Marinčin z Třince a Daniel Kurovský z Třince
Zklamaní Niko Ojamäki a Daniel Audette z Kladna
12
První hokejový víkend v sezoně nabízí kompletní 2. kolo Tipsport extraligy. Velkým lákadlem je večerní šlágr mezi Spartou a Třincem v zaplněné O2 areně. Mistrovská Kometa se po úvodní domácí výhře představuje v Mladé Boleslavi. Hradec Králové po výprasku v derby hostí České Budějovice. Pardubice startují v Liberci. Hraje se také v Litvínově, Vítkovicích či Olomouci. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE
--Tipsport1.654.564.26Detail
LIVE
--Tipsport2.174.222.75Detail
LIVE
--Tipsport2.444.192.44Detail
LIVE
--Tipsport2.074.22.94Detail
LIVE
--Tipsport2.474.22.4Detail
LIVE
--Tipsport3.744.51.75Detail
LIVE
--Tipsport2.124.212.98Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec110008:23
2Pardubice110007:13
3Vítkovice110007:43
4Brno110004:23
5Plzeň110003:13
6Sparta110003:23
7M. Boleslav110002:13
8Č. Budějovice100012:30
9Kladno100011:20
10Litvínov100012:40
11Liberec100011:30
12K. Vary100014:70
13Olomouc100012:80
14Mountfield100011:70
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

