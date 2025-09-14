Předplatné

ONLINE: Šlágr mistra se Spartou, Dynamo vítá Boleslav. Třinec - Liberec

Šarvátka v utkání mezi Kometou Brno a Spartou
Šarvátka v utkání mezi Kometou Brno a SpartouZdroj: Michal Beránek (Sport)
Hráči Sparty se radují z gólu v utkání proti Třinci
Závar před bránou Třince v utkání proti Spartě
Brněnský Kristián Pospíšil se raduje z gólu v utkání proti Mladé Boleslavi
Hráči HC Kometa Brno se radují z druhé branky.
Liberecký Adam Musil před bránou Romana Willa z Pardubic
Liberecký brankář Petr Kváča zasahuje v utkání proti Pardubicím
Budějovický Josef Koláček se raduje z gólu v utkání proti Hradci Králové
Hokejová extraliga se již pomalu rozjíždí a ve 3. kole nabízí reprízu semifinále posledního play off mezi mistrovskou Kometou a pražskou Spartou. Nadupané Pardubice po nezdaru v Liberci měří síly s Mladou Boleslaví. Ambiciózní Třinec narazí na Bílé Tygry a Oscar Flynn, nová posila Ocelářů, tak může vyrukovat na své bývalé spoluhráče. Hraje se rovněž v Karlových Varech, Kladně, Plzni či Litvínově. Všechny zápasy sledujte ONLINE na iSportu.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE
--Tipsport2.154.22.79Detail
LIVE
--Tipsport1.64.554.64Detail
LIVE
--Tipsport1.974.33.12Detail
LIVE
--Tipsport2.424.282.42Detail
LIVE
--Tipsport1.664.54.25Detail
LIVE
--Tipsport1.414.986.5Detail
LIVE
--Tipsport2.454.182.43Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Plzeň220007:26
2Sparta220008:46
3Brno220007:36
4Vítkovice211008:45
5Pardubice210019:53
6Třinec2100110:73
7K. Vary210018:73
8Č. Budějovice210016:63
9Liberec210015:53
10M. Boleslav210013:43
11Kladno200111:31
12Litvínov200022:80
13Mountfield200024:110
14Olomouc200023:120
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž
