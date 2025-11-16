BJK Cup ONLINE: Česko - Chorvatsko. Boj o záchranu, Bartůňková na úvod ztrácí
České tenistky čeká rozhodující zápas v boji o udržení v elitní skupině Poháru Billie Jean Kingové. V závěrečném duelu baráže ve Varaždínu se v přímém souboji utkají s domácím Chorvatskem o vítězství ve skupině D. Úvodní dvouhra, do které naskočí Nikola Bartůňková, začíná ve 14:00, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.
B. J. King Cup 2025
Výběr loučícího se kapitána Petra Pály vykročil za jediným postupovým místem v pátek, kdy porazil Kolumbii 3:0 na zápasy. První bod získala Nikola Bartůňková, která zdolala Yulianu Lizarazovou 6:3, 6:1. Linda Nosková poté zvítězila nad Camilou Osoriovou 6:2, 6:2 a v závěrečné čtyřhře uspěly ve dvou setech i Lucie Havlíčková s Dominikou Šalkovou.
Chorvatky, které se musejí obejít bez semifinalistky loňského Wimbledonu a 72. hráčky světa Donny Vekičové, zdolaly v sobotu Kolumbii 2:1. Rozhodující druhý bod zajistily domácímu týmu až ve čtyřhře Jana Fettová a Petra Marčinková.
Baráž je Pálovou rozlučkou s rolí kapitána. Zkušeného trenéra, který je ve funkci od roku 2008 a získal s českým týmem šest trofejí v dřívějším Fed Cupu, vystřídá od nové sezony Barbora Strýcová. Někdejší deblová světová jednička je rovněž ve Varaždínu s týmem.