ONLINE: Olomouc - Kladno. Rytíři v dohrávce touží po první výhře na ledě soupeře

Zimák ŽIVĚ: Grossův incident, bodyguard Pokorný. Kouč měl kliku, že fotograf uhnul
Adam Bareš z Kladna se raduje z gólu
Kladenský útočník Tristen Robins v šanci v utkání proti Hradci Králové
Olomoučtí hráči se radují z gólu v utkání proti Plzni
Plzeňský brankář Nick Malík zasahuje v utkání proti Olomouci
Plzeňský Daniel Malák v souboji s Petrem Fridrichem z Olomouce
Tipsport extraliga
Kladenští Rytíři mají jasný cíl - poprvé vyhrát na hřišti soupeře.Středočeši naposledy skolili Hradec a v dohrávce 4. kola Tipsport extraligy se představují na ledě Olomouce. Poslední účastník baráže chce navázat na cennou výhru z Karlových Varů a zapsat první plný bodový zisk na svém ledě. Úvodní buly padne v 18:00. Zápas sledujte ONLINE na webu iSport.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Brno4400014:512
2Č. Budějovice4300114:89
3Vítkovice4210113:98
4Plzeň4201111:107
5Třinec4200215:116
6Pardubice4200214:106
7Sparta420029:86
8K. Vary4200212:126
9M. Boleslav420026:96
10Kladno310115:54
11Liberec410039:133
12Olomouc310027:143
13Litvínov410036:133
14Mountfield4010310:182
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

