Olomouc - Kladno 4:1. Hanáci po první domácí výhře přeskočili Rytíře v tabulce

Nelson Tristen Robins a Evan Stella ve střetu
Trenér Kladna David Čermák v hovoru s rozhodčím
Trenér Olomouce Róbert Petrovický
Gólman Kladna Adam Brízgala
Gólman Kladna Adam Brízgala
Jiří Ondrušek v souboji s Kelly Klímou
ČTK, iSport.cz
Tipsport extraliga
Hokejisté Olomouce porazili v dohrávaném utkání 4. kola extraligy Kladno 4:1, připsali si druhou výhru za sebou a v tabulce se posunuli na 10. místo. Rytíři jsou jedenáctí. Gólem a asistencí se na výhře Hanáků podílel útočník Jakub Orsava, brankář Matěj Machovský si připsal 33 úspěšných zákroků.

Domácí začali aktivně a k náporu jim pomohly i dvě přesilové hry. Brankáře Brízgalu ale překonat nedokázali. Machovského jako první prověřil dorážející Audette, skóre však otevřít nedokázal.

Bezbrankový stav se změnil ve 13. minutě, kdy se po individuální akci prosadil Krastenbergs a připsal si první extraligový gól v sezoně. Rytíři poté přidali a Machovskému hned dvakrát pomohla branková konstrukce. Nejprve po střele Bláhy, poté po pokusu Pietronira.

Na začátku druhé třetiny Kladno nevyužilo přesilovou hru a vzápětí inkasovalo podruhé. Orsavovu střelu Brízgala vyrazil jen k Nahodilovi, který překonal brankáře Rytířů dorážkou mezi betony.

Hanáci byli aktivnějším týmem a vypracovali si několik dalších příležitostí ke skórování. Postupně neuspěli Orsava, Fridrich a Matýs, pozorný Brízgala držel naděje hostů na bodový zisk.

Ve třetí části se Hanáci soustředili zejména na defenzivu. I tak se jim ale podařilo přidat třetí gól, poté co se po Macuchově chytré přihrávce prosadil Anděl. Středočeši následně dokázali zásluhou pohotové teče Bláhy snížit, více duel zdramatizovat ale nedokázali.

Uklidnit domácí mohl Krastenbergs, jenže Brízgala jeho záměr v samostatném úniku vystihl. O minutu později sáhli hostující trenéři ke hře bez brankáře, čehož brzy využil Orsava a do prázdné branky přidal čtvrtou olomouckou branku.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Brno4400014:512
2Č. Budějovice4300114:89
3Vítkovice4210113:98
4Plzeň4201111:107
5Třinec4200215:116
6Pardubice4200214:106
7Sparta420029:86
8K. Vary4200212:126
9M. Boleslav420026:96
10Olomouc4200211:156
11Kladno410126:94
12Liberec410039:133
13Litvínov410036:133
14Mountfield4010310:182
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž
