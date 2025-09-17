Olomouc - Kladno 4:1. Hanáci po první domácí výhře přeskočili Rytíře v tabulce
Hokejisté Olomouce porazili v dohrávaném utkání 4. kola extraligy Kladno 4:1, připsali si druhou výhru za sebou a v tabulce se posunuli na 10. místo. Rytíři jsou jedenáctí. Gólem a asistencí se na výhře Hanáků podílel útočník Jakub Orsava, brankář Matěj Machovský si připsal 33 úspěšných zákroků.
Domácí začali aktivně a k náporu jim pomohly i dvě přesilové hry. Brankáře Brízgalu ale překonat nedokázali. Machovského jako první prověřil dorážející Audette, skóre však otevřít nedokázal.
Bezbrankový stav se změnil ve 13. minutě, kdy se po individuální akci prosadil Krastenbergs a připsal si první extraligový gól v sezoně. Rytíři poté přidali a Machovskému hned dvakrát pomohla branková konstrukce. Nejprve po střele Bláhy, poté po pokusu Pietronira.
Na začátku druhé třetiny Kladno nevyužilo přesilovou hru a vzápětí inkasovalo podruhé. Orsavovu střelu Brízgala vyrazil jen k Nahodilovi, který překonal brankáře Rytířů dorážkou mezi betony.
Hanáci byli aktivnějším týmem a vypracovali si několik dalších příležitostí ke skórování. Postupně neuspěli Orsava, Fridrich a Matýs, pozorný Brízgala držel naděje hostů na bodový zisk.
Ve třetí části se Hanáci soustředili zejména na defenzivu. I tak se jim ale podařilo přidat třetí gól, poté co se po Macuchově chytré přihrávce prosadil Anděl. Středočeši následně dokázali zásluhou pohotové teče Bláhy snížit, více duel zdramatizovat ale nedokázali.
Uklidnit domácí mohl Krastenbergs, jenže Brízgala jeho záměr v samostatném úniku vystihl. O minutu později sáhli hostující trenéři ke hře bez brankáře, čehož brzy využil Orsava a do prázdné branky přidal čtvrtou olomouckou branku.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|4
|4
|0
|0
|0
|14:5
|12
|2
Č. Budějovice
|4
|3
|0
|0
|1
|14:8
|9
|3
Vítkovice
|4
|2
|1
|0
|1
|13:9
|8
|4
Plzeň
|4
|2
|0
|1
|1
|11:10
|7
|5
Třinec
|4
|2
|0
|0
|2
|15:11
|6
|6
Pardubice
|4
|2
|0
|0
|2
|14:10
|6
|7
Sparta
|4
|2
|0
|0
|2
|9:8
|6
|8
K. Vary
|4
|2
|0
|0
|2
|12:12
|6
|9
M. Boleslav
|4
|2
|0
|0
|2
|6:9
|6
|10
Olomouc
|4
|2
|0
|0
|2
|11:15
|6
|11
Kladno
|4
|1
|0
|1
|2
|6:9
|4
|12
Liberec
|4
|1
|0
|0
|3
|9:13
|3
|13
Litvínov
|4
|1
|0
|0
|3
|6:13
|3
|14
Mountfield
|4
|0
|1
|0
|3
|10:18
|2
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž