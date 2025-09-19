Předplatné

ONLINE: Sparta vede 3:0 v Litvínově, Pardubice čelí Olomouci. Kometa - Liberec 1:0

Stezka je hodně upovídaný, práskl bek Komety Jan Ščotka. Zase touží po „Zelňáku“
Obličej sparťana Jakuba Krejčíka chrání mřížka
Mladoboleslavští hokejisté se radují z gólu
Zkušený bek Sparty Jakub Krejčík s mřížkou na helmě
Vítkovický útočník Martin Hanzl v šanci před brankářem Dominikem Furchem z Mladé Boleslavi
Hokejisté Sparty oslavují premiérovou trefu obránce Jakuba Siroty
Útočník Sparty Devin Shore oslavuje první trefu v extralize
iSport.cz, ČTK
Tipsport extraliga
Hokejová Tipsport extraliga pokračuje sedmi zápasy 5. kola. Kometa hájí dosavadní neporazitelnost v domácím souboji s Libercem. Úřadující šampion je jediným týmem, který zatím neztratil ani bod. Po sérii tří výher se na druhé místo tabulky posunuly České Budějovice, které se představují v Kladně. Sparta startuje v Litvínově. Poslední je Hradec Králové, který jako jediný ještě nevyhrál v základní hrací době. Východočeši se to pokusí změnit v Karlových Varech. Všechna utkání sledujte ONLINE na webu iSport.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Brno4400014:512
2Č. Budějovice4300114:89
3Vítkovice4210113:98
4Plzeň4201111:107
5Třinec4200215:116
6Pardubice4200214:106
7Sparta420029:86
8K. Vary4200212:126
9M. Boleslav420026:96
10Olomouc4200211:156
11Kladno410126:94
12Liberec410039:133
13Litvínov410036:133
14Mountfield4010310:182
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž
