ONLINE: Sparta vede 3:1 v Litvínově, Pardubice čelí Olomouci. Kometa - Liberec 1:0
Hokejová Tipsport extraliga pokračuje sedmi zápasy 5. kola. Kometa hájí dosavadní neporazitelnost v domácím souboji s Libercem. Úřadující šampion je jediným týmem, který zatím neztratil ani bod. Po sérii tří výher se na druhé místo tabulky posunuly České Budějovice, které se představují v Kladně. Sparta startuje v Litvínově. Poslední je Hradec Králové, který jako jediný ještě nevyhrál v základní hrací době. Východočeši se to pokusí změnit v Karlových Varech. Všechna utkání sledujte ONLINE na webu iSport.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|4
|4
|0
|0
|0
|14:5
|12
|2
Č. Budějovice
|4
|3
|0
|0
|1
|14:8
|9
|3
Vítkovice
|4
|2
|1
|0
|1
|13:9
|8
|4
Plzeň
|4
|2
|0
|1
|1
|11:10
|7
|5
Třinec
|4
|2
|0
|0
|2
|15:11
|6
|6
Pardubice
|4
|2
|0
|0
|2
|14:10
|6
|7
Sparta
|4
|2
|0
|0
|2
|9:8
|6
|8
K. Vary
|4
|2
|0
|0
|2
|12:12
|6
|9
M. Boleslav
|4
|2
|0
|0
|2
|6:9
|6
|10
Olomouc
|4
|2
|0
|0
|2
|11:15
|6
|11
Kladno
|4
|1
|0
|1
|2
|6:9
|4
|12
Liberec
|4
|1
|0
|0
|3
|9:13
|3
|13
Litvínov
|4
|1
|0
|0
|3
|6:13
|3
|14
Mountfield
|4
|0
|1
|0
|3
|10:18
|2
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž